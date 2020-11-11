Невеличке озеро на окраїні Нової Одеси, що на Миколаївщині, весь час бурлить. Вода в ньому насиченого рожевого кольору, а сморід такий, що заважає мешканцям жити. Ба більше, вони не можуть навіть перебувати довго на вулиці. Причина – підприємства зливають в озеро відходи з виробництва.

Люди розповіли, що раніше там були плавні, а поряд ставок, в якому розводили рибу. Однак згодом місцевий молокозавод почав зливати у ставок свої відходи. З підприємства до озера тягнеться велетенська труба, повідомляє 24 канал.

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"Запах жахливий, ми з хати не виходимо, ще й вікна відкрити не можемо", – розповіла місцева мешканка Тетяна.



Люди у місті намагаються навіть не виходити з дому / Фото скриншот з відео

Що кажуть у міськраді

Думку керівництва молокозаводу з цього приводу з'ясувати не вдалось. Ні директора, ні його заступника знімальна група на робочому місці не побачила. Натомість у міськраді розказали свою версію створення водойми.

Секретарка міськради Олена Пустовитенко зауважила, що це озеро було штучно створене ще 70 років спеціально для того, щоб молокозавод міг зливати туди свої відходи. Тоді, за словами чиновників, навколо підприємства ще не було будинків. А колір водойми пояснили тим, що завод додає у відходи хімікати, щоб приглушити запах.

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Райрада не має грошей для розв'язання проблеми

У районній раді всю відповідальність переклали на міськраду. Заявили, що про проблему знають, але для її вирішення треба побудувати очисну станцію. На це потрібно багато коштів, а їх немає.

Міська рада розробила проєкт на 14 мільйонів гривень. На даний час міська рада не може профінансувати будівництво станції очисних споруд,

– наголосив заступник голови районної ради Володимир Євгенов.

Озеро розташоване поряд із Південним Бугом. Під час сильних злив, забруднена вода може потрапити у річку, яка протікає через 5 областей. І що робити у такому випадку – не знає ніхто.