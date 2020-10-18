Через пандемію COVID-19 єдиний КПВВ, який працює на Луганщині, припинив свою роботу. Понад 100 людей з обох боків контрольно-пропускного пункту "Станиця Луганська" чекають на лінії перетину.

Люди вже другу добу намагаються потрапити на окуповану територію. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.

До теми КПВВ "Станиця Луганська" закривають через карантин: що відомо про інші пункти пропуску

Не всі знали про закриття КПВВ

Тамарі Гужві ніч довелось провести просто неба. Вона хотіла навідати родичів, та не змогла. Інформація про закриття контрольно-пропускного пункту застала її вже в дорозі.

Мені 14 жовтня подзвонили і сказали повертатися назад, бо кордон закривається. І я побула там, в Черкаській області, 2 години. Ми приїхали вранці, нас не пропускають,

– розповіла вона.

Таких як Тамара біля КПВВ "Станиця Луганська" – близько сотні. Попри те, що про закриття контрольно-пропускного пункту повідомили за 3 доби, про це чули не всі чи чути не схотіли.



Ситуація на КПВВ "Станиця Луганська" / Скриншот з відео

Семен поспішає на поховання сина до окупованого Луганська. Сергій Бундюк – до Антрациту, там його чекає дружина з інвалідністю. "Поїхати з Дніпра я не міг, тому що перевізників немає. Перевізник поїхав тільки вночі. Ми приїхали сюди о 8:30", – пояснив він.

"Як мені бути, як добратися додому? В мене там внук маленький. Я залишила його на сусідку і поїхала, бо син і дочка – на заробітках. Дитина в чужих людей залишилась", – додала Галина, мешканка Кадіївки.

90% лікарів первинної ланки – хворі на COVID-19

У Держприкордонслужбі наголосили, що закриття КПВВ було вимушеним кроком. Адже окупаційна російська влада не справляється з COVID-19 на непідконтрольній частині Луганщини.

Також у нас є інформація, що у них не вистачає медичного персоналу та засобів боротьби з недугою,

– підкреслила Неля Доценко, речниця Луганського прикордонного загону

Як і від інших недуг, хворі на COVID-19 мешканці окупованих територій, їдуть лікуватись на контрольовану українською владою територію. Через це у Станиці Луганській виник спалах коронавірусу.

У місцевій лікарні вже не вистачає ресурсу лікувати всіх інфікованих: і місцевих, і прибулих. "Сьогодні у нас 90% лікарів первинної ланки захворіли. Район залишився без медичної допомоги", – зауважила Ірина Костан, заступниця голови районної адміністрації.

Довідка. Крім Станично-Луганського до червоної зони потрапило ще 11 районів і 3 міста підконтрольної українській владі Луганщини. Тож, аби упередити переніс інфекції далі, КПВВ були змушені тимчасово закрити.