Близько 150 наближених до президента США Дональда Трампа працівників Білого дому працюють на його конкурента. Вони таємно опрацьовують схему передачі влади кандидату від демократів Джо Байдену.

Хто з наближених до Трампа співпрацює з Байденом

Десятки американських чиновників вже місяцями співпрацюють з виборчим штабом Байдена. Все для того, аби зробити процес передачі справ максимально безболісним для державного апарату. Про це повідомляє CNN.

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За даними ЗМІ, серед тих хто співпрацює з конкурентом Трампа є керівник апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз і помічник президента, який відповідає за політичну координацію в резиденції, Крістофер Ліддел.

Перехідна команда Байдена вже налічує не менше 150 осіб, а в разі його перемоги збільшиться до 300 до моменту інавгурації нового президента США.

Чим займаються "зрадники" Трампа

Ці люди працюють дистанційно, однак реально базуються в будівлі міністерства торгівлі США у Вашингтоні.

Вони займаються кадровими перестановками в складі уряду.

Працівники формують списки кандидатів на ті чи інші посади.

Крім того, вони готують проєкти перших президентських указів Байдена після вступу на посаду.

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Як зазначає СNN, Байден добре обізнаний про цю роботу, але поки не переможе на виборах, не прийматиме серйозних кадрових рішень. Все тому, що кандидат від демократів нібито схильний до забобонів.

Чому працівники Трампа працюють на Байдена

Раніше Трамп ухилявся від відповіді, чи передасть він мирно владу у разі поразки на президентських виборах. Можливо, саме тому 150 його працівників допомагають штабу Байдена для мирної передачі влади у майбутньому.