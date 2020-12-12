Люди з оточення президента-втікача Януковича, причетні до перестрілки в Броварах, досі контролюють ринок "Столичний". Вони взяли аванс на продаж більшої частини ринку у міжнародного інвестора та відмовилися виконувати свої зобов’язання.

Про це мовиться в журналістському розслідуванні телеканалу "Прямий".

За даними журналістів, ще на початку 2020 року українсько-литовська компанія Stolitsa Group (SG) досягла домовленостей про викуп частки у понад 70% ринку "Столичний" у бенефіціарного власника підприємства Олександра Стельмаха. Самого Стельмаха журналісти називають номінальним власником активів одного із найближчих соратників Януковича Юрія Іванющенка.

Перед досягненням домовленостей про покупку, компанія розробила план фінансового оздоровлення підприємства, адже воно мало чималі боргові зобов’язання. Так у лютому 2020 року "Столичний" мав заборгованість перед кредиторами у розмірі 235 млн грн. А в березні 2020-го вона зросла вже до 412 мільйонів гривень.

Станом на сьогодні угода вже мала бути повністю завершеною, але нічого подібного не сталося. За словами керівника групи компаній SG Едуарда Соколовського, його група компаній і досі не має жодної інформації про нинішню операційну діяльність підприємства.

Натомість, після отримання авансу поточні власники ринку повністю змінили керівництво та призначили його директором Рустема Абдукадирова. Якраз ім’я Абдукадирова і згадувалося навесні у ЗМІ як куратора групи рекетирів, які влаштували перестрілку у Броварах.

Джерела також пов’язують Абдукадирова із кримінальним авторитетом з Донбасу Арменом Саркісяном, більш відомим як Армен Горлівський, який за часів правління президента Януковича був замішаний в злочинних схемах ватажка донецької мафії Юрія Іванющенка.

Сам пан Стельмах не виходить на контакт зі ЗМІ. Журналістам не вдалося із ним зв’язатися і пов’язують його мовчання з тим, що він став фігурантом кримінального провадження за статтею “шахрайство” у зв’язку з інкримінованим йому неодноразовим обманом на значну суму грошей і невиконанням зобов’язань, взятих ним згідно з підписаними документами.

"Столичний" – ринок розбрату: розслідування – дивіться відео