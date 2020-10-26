На острові Амеланд у Нідерландах знайшли людську кістку. Відомо, що їй щонайменше 1750 років.

Знахідку виявили прямісінько на пляжі і спершу були підозри, що це можуть бути рештки зниклої людини. Про це пише NOS.

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Однак її відправили на дослідження в Інституті судової медицини Нідерландів. За даними експертів, це плечова кістка когось, хто помер в часи Римської імперії.



Кістка, якій майже 1750 років / Фото NOS

Кістку передали до археологічного інституту.