У Євросоюзі нагадали українському парламенту про зобов'язання, які повинні були виконати після рішення Конституційного Суду щодо антикорупційної інфраструктури. Вони наголосили на дотриманні всіх умов, щоб зберегти відносини.

Про це сказав глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час виступу на онлайн-форумі коаліції у Києві в вівторок, 17 листопада. Він закликав владу до дій, повідомили у "Європейській правді".

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Дипломат наголосив, що вже минуло 3 тижні від того, як КСУ обурливе прийняв рішення про зміни до антикорупційного законодавства.

КCУ поставив під питання деякі з зобов'язань України. Тепер лідери мають подивитись в очі викликам і робити все необхідне, щоб відновлювати декларації про доходи і правову визначеність навколо НАБУ,

– заявив посол Євросоюзу.

Все для того, щоб в цілому українські зобов’язання виконали. І додав, що "реформи треба продовжувати з абсолютно повною віддачею" від політичних лідерів країни.

Підтримка України

Він також нагадав про фінансову підтримку Україні – з 2014 року від ЄС вона склала 15 мільярдів євро.

Маасікас також зазанчив, що Україна отримала безвіз саме через те, що раніше виконала всі умови перед ЄС.

Довідка. В ЄС висловили занепокоєння через рішення КСУ та натякнули, що це може бути підставою для скасування безвізу. У МВФ також відреагували на скандал. Зокрема, наголосили, що Україні необхідно посилити ефективність всіх антикорупційних органів.

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