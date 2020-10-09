Іспанський уряд ухвалив рішення ввести в Мадриді режим надзвичайного стану. Цей крок, ввжажає влада країни, має стримати швидке поширення коронавірусу.

Режим діятиме у столиці Іспанії протягом 15 днів. Про це повідомляє El Pais.

До теми Степанов каже, що така ситуація, як зараз в Україні, була навесні в Іспанії

Згодом для його продовження буде необхідна згода Конгресу.

Занепокоєння влади викликають вихідні 10 – 11 жовтня, коли тисячі жителів міста виїдуть на відпочинок. На жорсткіших карантинних обмеженнях наполягали й у МОЗ Іспанії.

Які обмеження, зокрема, ввели:

Ресторани закриватимуть о 23:00.

Магазини працюватимуть лише до 22:00.

Завантаженість закладів має бути зменшена на 50%.

Заборонені поїздки без зайвої необхідності.

Суд раніше скасував локдаун у Мадриді

Зазначимо, що раніше глава уряду країни Педро Санчес зібрав на екстрене засідання кабінет міністрів. Обурення прем'єра викликало те, що суд скасував рішення влади про запровадження в столиці жорсткого карантину.

Скільки хворих на коронавірус в Іспанії?

Станом на 9 жовтня в Іспанії виявили понад 848 тисяч випадків коронавірусу, з них більше ніж 32 тисячі – летальні. Від хвороби одужали понад 150 тисяч осіб.

Ситуація з коронавірусом в Україні та світі