Жорсткий карантин через COVID-19: у Мадриді – режим надзвичайного стану
Іспанський уряд ухвалив рішення ввести в Мадриді режим надзвичайного стану. Цей крок, ввжажає влада країни, має стримати швидке поширення коронавірусу.
Режим діятиме у столиці Іспанії протягом 15 днів. Про це повідомляє El Pais.
До теми Степанов каже, що така ситуація, як зараз в Україні, була навесні в Іспанії
Згодом для його продовження буде необхідна згода Конгресу.
Занепокоєння влади викликають вихідні 10 – 11 жовтня, коли тисячі жителів міста виїдуть на відпочинок. На жорсткіших карантинних обмеженнях наполягали й у МОЗ Іспанії.
Які обмеження, зокрема, ввели:
- Ресторани закриватимуть о 23:00.
- Магазини працюватимуть лише до 22:00.
- Завантаженість закладів має бути зменшена на 50%.
- Заборонені поїздки без зайвої необхідності.
Суд раніше скасував локдаун у Мадриді
Зазначимо, що раніше глава уряду країни Педро Санчес зібрав на екстрене засідання кабінет міністрів. Обурення прем'єра викликало те, що суд скасував рішення влади про запровадження в столиці жорсткого карантину.
Скільки хворих на коронавірус в Іспанії?
Станом на 9 жовтня в Іспанії виявили понад 848 тисяч випадків коронавірусу, з них більше ніж 32 тисячі – летальні. Від хвороби одужали понад 150 тисяч осіб.
Ситуація з коронавірусом в Україні та світі
- В Україні можуть ввести карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні не будуть працювати ресторани та проходити концерти, але підприємства не зупинятимуться.
- В Польщі кількість інфікованих коронавірусом зростає. В країні ввели тотальний масковий режим.
- У Словаччині запровадили надзвичайний стан на 45 днів. За останню добу в країні зафіксували 1000 заражень коронавірусом.
- В Румунії зобов'язали надавати негативний тест на коронавірус тих, хто приїжджає з країн червоної зони. Серед цих країн є й Україна.
- У Молдові та Угорщині поки не вводять додаткових обмежень.