Наразі у Кривому Розі не пораховані всі бюлетені й не оголошено підсумку голосування 25 жовтня 2020. Вибори на малій батьківщини президента України й цього разу пройшли під знаком масових фальсифікацій і скандалів.

Проміжним лідером мерських перегонів є чинний мер Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду вже 10 років й робить все можливе, щоб залишитись у теплому кріслі міського голови найбагатшого райцентру України. Ну, а поки йде підрахунок голосів і вирішується – чи буде у Кривому Розі другий тур, варто нагадати – хто такий Юрій Вілкул.

Читайте також Людина Ахметова та вічний мер Кривого Рогу: що відомо про Юрія Вілкула

24 канал підготував матеріал, де зібрав найбільш скандальні факти з біографії Юрія Вілкула.

1. Юрій Вілкул – колишній комуніст та колишній регіонал.

2. Юрій Вілкул – креатура олігарха Ахметова й був поставлений на свій пост задля задоволення його інтересів у регіоні (за аналогічною схемою Ахметов поставив своїх людей в сусідніх Павлограді та Запоріжжі).

3. Клан Вілкулів корумпував і підкорив собі місцеву владу. Поліція, суди, прокуратура та навіть пожежники – всі перебувають у залежності від родини мера й зобов’язані виконувати її накази.

4. Вілкулам належить чимало підприємств та бізнес-мереж у Кривому Розі, вони мають свій процент з місцевого бізнесу, також вони контролюють ринок землі у місті.

5. Вілкули активно використовують "тітушок" – їх масово завозили на Майдани у Києві та Дніпропетровську для розправи над активістами.

6. Вілкули домовились з Порошенком й отримали від нього індульгенцію, а "переслідування 2017 року", на яких піарився генпрокурор Луценко, були для відведення очей.

7. Кривий Ріг за роки правління клану Вілкулів лишається одним з найзанедбаніших міст Європи, поганими дорогами та купою нерозв’язаних проблем.

8. У 2020 Вілкул знову брудно грає й завдяки цьому сподівається залишитись при владі.