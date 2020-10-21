Президент Франції Еммануель Макрон 20 жовтня поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Це була перша розмова після вбивства вчителя під Парижем, яке скоїв росіянин чеченського походження.

Макрон закликав Путіна разом протидіяти тероризму. Про це повідомляє Le Figaro. Актуально У Франції у резонансній справі про вбивство учителя затримали школярів, – ЗМІ Що сказав Макрон Еммануель Макрон побажав зміцнення франко-російської співпраці в боротьбі з тероризмом і нелегальною імміграцією,

– повідомили в Єлисейському палаці. Що сказав Путін Президент Росії висловив Макрону співчуття щодо теракту.

Путін зацікавився ідеєю спільної боротьби з тероризмом та екстремізмом. Що відомо про вбивство вчителя під Парижем: 16 жовтня 2020 року у Франції 18-річний хлопець відрізав голову вчителю історії.

Хлопець вирішив вбити вчителя, бо той показував у школі карикатури на пророка Мухаммеда.

Під час затримання вбивцю застрелили поліцейські. Хлопець виявився чеченцем за походженням. Він народився у Москві, а у Франції жив як біженець.

Правоохоронці затримали вже 11 людей з близьких знайомих і родини ісламіста.