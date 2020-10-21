Макрон закликав Путіна разом боротись з тероризмом
Президент Франції Еммануель Макрон 20 жовтня поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Це була перша розмова після вбивства вчителя під Парижем, яке скоїв росіянин чеченського походження.
Макрон закликав Путіна разом протидіяти тероризму. Про це повідомляє Le Figaro.
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Що сказав Макрон
Еммануель Макрон побажав зміцнення франко-російської співпраці в боротьбі з тероризмом і нелегальною імміграцією,
– повідомили в Єлисейському палаці.
Що сказав Путін
- Президент Росії висловив Макрону співчуття щодо теракту.
- Путін зацікавився ідеєю спільної боротьби з тероризмом та екстремізмом.
Що відомо про вбивство вчителя під Парижем:
- 16 жовтня 2020 року у Франції 18-річний хлопець відрізав голову вчителю історії.
- Хлопець вирішив вбити вчителя, бо той показував у школі карикатури на пророка Мухаммеда.
- Під час затримання вбивцю застрелили поліцейські. Хлопець виявився чеченцем за походженням. Він народився у Москві, а у Франції жив як біженець.
- Правоохоронці затримали вже 11 людей з близьких знайомих і родини ісламіста.