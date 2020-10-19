Макрон заявив, що ісламісти у Франції не спатимуть спокійно
По всій Франції посилять систему безпеки після жорстокого вбивства вчителя. Президент Еммануель Макрон сказав, що ісламістам у республіці не буде спокою.
Макрон на засіданні Ради оборони наказав провести в країні тотальну перевірку. Про це повідомляє BMFTV.
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Як посилять систему безпеки у Франції
- У навчальних закладах посилять охорону.
- Поліція перевірятимуть повідомлення в соціальних мережах.
- Людей, які пишуть у соцмережах схвальні дописи на підтримку вбивці, притягатимуть до відповідальності.
Що вже вдалося зробити
- Після вбивства французькі поліціянти помітили вже понад 20 повідомлень на підтримку вбивці.
- Правоохоронці планують перевірити ще 80 повідомлень в соцмережах, автори яких висловили вбивці симпатію.
Що відомо про вбивство вчителя у Франції:
- 16 жовтня під Парижем 18-річний хлопець відрубав голову вчителю історії.
- Злочинець вбив вчителя, бо той показував дітям в школі карикатури на пророка Мухаммеда.
- Вбивцю застрелили поліціянти під час затримання. Пізніше з'ясували, що хлопець був чеченцем, народився з Москви й жив у Франції як біженець.
- Після вбивства правоохоронці затримали 11 підозрюваних з родини та близьких знайомих зловмисника.