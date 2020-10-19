По всій Франції посилять систему безпеки після жорстокого вбивства вчителя. Президент Еммануель Макрон сказав, що ісламістам у республіці не буде спокою.

Макрон на засіданні Ради оборони наказав провести в країні тотальну перевірку. Про це повідомляє BMFTV. Читайте також Жорстоке вбивство вчителя у Франції: з країни хочуть вислати сотні емігрантів Як посилять систему безпеки у Франції У навчальних закладах посилять охорону.

Поліція перевірятимуть повідомлення в соціальних мережах.

Людей, які пишуть у соцмережах схвальні дописи на підтримку вбивці, притягатимуть до відповідальності. Що вже вдалося зробити Після вбивства французькі поліціянти помітили вже понад 20 повідомлень на підтримку вбивці.

Правоохоронці планують перевірити ще 80 повідомлень в соцмережах, автори яких висловили вбивці симпатію. Що відомо про вбивство вчителя у Франції: 16 жовтня під Парижем 18-річний хлопець відрубав голову вчителю історії.

Злочинець вбив вчителя, бо той показував дітям в школі карикатури на пророка Мухаммеда.

Вбивцю застрелили поліціянти під час затримання. Пізніше з'ясували, що хлопець був чеченцем, народився з Москви й жив у Франції як біженець.

Після вбивства правоохоронці затримали 11 підозрюваних з родини та близьких знайомих зловмисника.