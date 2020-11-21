Карантин вихідного дня в Україні вперше почав діяти з 14 листопада 00:00. Він мав на меті зупинити стрімке поширення COVID-19 в Україні. Однак, на думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, українці "так собі" дотримувалися карантину.

Максим Степанов наголосив, що зупинку роботи закладів громадського харчування чи фітнес-центрів здійснювала Нацполіція. Про це очільник МОЗ сказав під час брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Якщо буде понад 30 тисяч хворих на добу, – Степанов про запровадження локдауну

Міністр охорони здоров'я вважає, що минулих вихідних карантин дотримувався "так собі". Водночас він переконаний, що обмеження вихідного дня будуть ефективними для України.

Для нас дуже важливо дотриматися правил карантину вихідного дня. Згідно з нашими розрахунками, в такий спосіб ми точно можемо стабілізувати ситуацію,

– зауважив Степанов.

Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні? В Україні за минулу добу виявили 14 580 випадків зараження коронавірусом. Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні на COVID-19 захворіли 612 665 людей. Водночас одужали 282 313 осіб. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 10 813 пацієнтів.

Коли очікувати зменшення захворюваності

Очільник МОЗ підкреслив, що не варто чекати миттєвих результатів і пояснив, що зрушень треба чекати щонайменше за 2 тижні після карантину вихідного дня.

Багато "експертів" з'явилися і почали говорити: "Ми вже провели перший карантин вихідного дня і не побачили зменшення". Є закони епідеміології, це аксіома – неможливо на наступний день після карантинних обмежень побачити зменшення захворюваності,

– підсумував міністр.

Зверніть увагу! Максим Степанов також підхопив COVID-19. Про хворобу міністра стало відомо 14 листопада. Очільник МОЗ перебуває на самоізоляції та продовжує роботу дистанційно.

Що варто знати про карантин вихідного дня

Через загострення епідеміологічної ситуації в Україні 11 листопада Кабінет Міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня".

і запровадив в Україні з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Під час карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. У МОЗ переконані, що це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".

продуктові магазини, аптеки та транспорт. У МОЗ переконані, що це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби". Президент Володимир Зеленський очікує, що кілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

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Карантин вихідного дня в Україні / Інфографіка 24 каналу