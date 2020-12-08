Міністерство охорони здоров'я і міністр Максим Степанов позбавили лікарні 2 мільярдів гривень – бо під час пандемії не спромоглися знайти, на що витратити ці гроші.

Мйже 2 мільярди гривень на вітер: чому склалась така ситуація

Держказначейство зупинило фінансування двох програм МОЗу на 1,9 мільярди гривень. Ці гроші мали б піти на розвиток екстреної допомоги та модернізацію лікарень.

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Але за дев'ять місяців МОЗ і Степанов елементарно не змогли затвердити план, як використати гроші на ці важливі програми. Тому кошти не будуть витрачені цього року.

У лікарнях катастрофічно не вистачає базових речей. Швидкі тягнуть жереб, за ким їхати, а щоб подихати киснем, пацієнти стають в чергу. І в цих умовах міністр Степанов пускає на вітер майже 2 мільярди гривень.

За ці 2 мільярди гривень можна було б оснастити десятки лікарень. МОЗ мав би закупити апарати ШВЛ, монітори пацієнта, апарати УЗД, дефібрилятори, які б допомогли врятувати не одну людину.

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Але через бездіяльність МОЗ лікарні і далі вимушені отримувати допомогу від волонтерів або просто залишатися без обладнання.

Джерело: Facebook