В Офісі Президента України й Кабінеті Міністрів вже погодили відставку очільника Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, той пішов на самоізоляцію після того, як не зміг знайти голоси на свою підтримку серед колег.

Про те, що у владі дійшли консенсусу щодо звільнення Максима Степанова, розповів депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, а також волонтерка Оксана Сухорукова, яка 13 листопада брала участь у нараді в Офісі Президента України.

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Парламентар розповів, що того ж дня, у п'ятницю, 13 листопада, у Кабінеті Міністрів України підписали документ, який розпочне процес звільнення міністра. Тож він почав екстрено шукати голоси проти власної відставки.

Тоді міністр дізнається, що голоси на його звільнення вже є, так ще й запасом. Після цього він йде "на лікарняний",

– розповів Ярослав Железняк.

До слова, ні прізвища міністра, ні назву міністерства, яке той очолює, нардеп не називає, та підказка про лікарняний з 13 листопада більш ніж чітко вказує на Максима Степанова.

Крім того, 13 листопада в Офісі Президента України провели зустріч з волонтерами, аби обговорити питання коронавірусу в Україні. Зокрема, радилися щодо того, як бути далі.

Оксана Сухорукова, яка була однією з учасниць зустрічі, переконана, що простого й красивого вирішення проблем немає. Мовляв, карантин вихідного дня не допоможе – доведеться вводити жорсткий локдаун, бодай ненадовго.

Питання часу й кількості смертей в муках. Поки триває боротьба за крісло міністра охорони здоров'я, а вона триває, поки ідуть перемовини за голоси, за кандидатури від різних політсил, люди задихаються в лікарнях,

– заявила волонтерка.

За її словами, на той момент, коли волонтери були в Офісі Президента України, рішення про звільнення Максима Степанова, вже було схвалене.

До слова, остаточне рішення про схвалення члена Кабінету Міністрів схвалює Верховна Рада України. Втім, відповідного законопроєкту на сайті парламенту на момент публікації цієї новини ще немає.