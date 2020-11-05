Радіо "Максимум" організував конкурс, де кожен охочий має можливість виграти новий ґаджет. Тим паче – умови розіграшу дуже прості.

Виграти можна Sigma mobile X-treme. Про це розповів ведучий радіо "Максимум" Микола Мороз в сюжеті 24 каналу.

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Умови конкурсу

За його словами, потрібно просто послухати радіо "Максимум" та сфотографувати частоту на приймачі в автомобілі або вдома.

Якщо слухаєте через інтернет то можна зробити або скріншот нашого додатку, або монітора. Дехто і так робить,

– сказав Мороз.

Фото або скріншот із хвилею радіостанції потрібно завантажити у фейсбук або ж інстаграм. Найголовніше – це хештег #ЯНАМАXIMUM. За ним і обирають переможців.

Після цього залишається лише чекати на оголошення переможців, адже можливо саме ви можете стати володарем крутезного телефону.

Найкращий подарунок

Радіоведучий "Максимум" ствердив, що телефон – це найкращий подарунок. Адже він з нами 24 години на добу. А ще краще, коли смартфон максимально захищений, щоб при кожному падінні не зупинялося серце.

"Коли ви купуєте смартфон, то купуєте обов'язково захисне скло, якийсь бампер, чохол, щоб його максимально захистити. З Sigma mobile X-treme це не потрібно. Він вже захищений. З коробки просто дістали, увімкнули та користуйтесь", – додав Мороз.

Коли закінчується розіграш

Розіграш триватиме до 20 листопада 2020 року. І кожен день охочих стає все більше. Своїх конкурентів ви можете знайти за хештегом у соціальній мережі.

Як виграти новий ґаджет від радіо "Максимум": дивіться відео