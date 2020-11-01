Приказки можуть багато розповісти потаємного про часи, коли наші предки спостерігали за природними явищами, людьми та тваринами.

Редакція 24 каналу зібрала цікаві українські приказки, значення яких вас може здивувати. Читайте також Як перейти з російської на українську: 6 корисних порад Українські приказки та їх значення Сонце – батько, а Місяць – вітчим,

– народна приказка. Значення У прямому значенні: Сонце – це основне джерело енергії та життєдайної сили. А Місяць може нам дати лише візуальну насолоду.

У переносному значенні: серед обставин життя або чеснот людини треба вміти шукати головні.

Приказка – культурний символ народу / Фото pexels Місяць – пан, а зорі – почет,

– приказка про значення Місяцю. Значення У прямому значенні: Місяць не схожий на інші світила, тому він винятковий. Від нього безпосередньо залежать фізичні процеси на Землі, і через це він заслуговує на більшу пошану.

У переносному – людей також треба оцінювати за їх значенням. Аби день до вечора,

– коротка народна приказка. Значення У прямому значенні: аби день переднювати, а ніч переночувати.

У іншому ж значенні, приказка говорить, що потрібно розв'язувати сьогоднішні проблеми, а далі вже буде видно. З листопада баба рада – тепла піч її відрада. Значення У прямому значенні: з настанням листопадових холодів починають палити печі. А на печі сплять лише найстарші члени родини.

А на сучасний лад цю приказку можна пояснити так: з настанням холодів потрібно грітися теплим чаєм чи кавою. Тихо, хоч мак сій. Значення У прямому: приказка говорить про погоду, яка хороша для посіву маку. Адже насінини не будуть розсипатися від вітру.

У переносному значенні – тиха, безвітряна погода, повна тиша.

Безвітряна погода / Фото pexels Набрав роботи, як бик на роги. Значення У прямому значенні – кожному бику відміряно своє.

А у переносному – означає, що людина набрала занадто багато обов'язків. Робота не дає журбі журитися. Значення У прямому значенні: сум відступає, де руки постійно зайняті.

У переносному значенні – коли людина багато працює, вона відволікається від журби. Він так робить, як піп через річку паски святив. Значення Свята вода з кропила не долітає з іншого берега, де кошики стоять – це пряме значення приказки.

А в інакшому – це про людину, яка працює, аби лише позбутися обов'язку.