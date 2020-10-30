Рішення Конституційного Суду завдало удару по антикорупційному законодавству. Міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що все можна виправити протягом кількох місяців. Для цього потрібно внести зміни до законодавства та створити окремий орган в судовій системі.

Ситуація, яка склалася через рішення КСУ про е-декларування, не критична. Адже відповідальність за незаконне збагачення чи взагалі всю систему електронного декларування не "поламали". Про це в інтерв’ю "НВ" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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Цей удар по антикорупційному законодавству можна виправити протягом кількох місяців, якщо всі працюватимуть,

– зазначив міністр.

Як потрібно реформувати КСУ

Перший крок – внести зміни в закон і прибрати повноваження НАЗК щодо суддів.

За словами Малюськи, тоді Нацагентство з питань запобігання корупції повноцінно функціонуватиме, виконуючи свої обов’язки щодо всіх інших. Набрання чинності цим законом дозволить розблокувати роботу НАЗК і відкрити доступ до реєстру декларацій.

Другий крок – це створення окремого органу в судовій системі.

Міністр пояснює, що це дозволить відновити антикорупційний механізм, контроль за діями суддів. "На це потрібно багато часу. Щодо всіх інших чиновників, включаючи топпосадовців Кабміну чи Верховної Ради, – це можна зробити за кілька місяців", – пояснив Малюська.

Створюючи аналог НАЗК в межах судової системи, потрібно сконцентруватися на правильних процедурах, зокрема, доборі за участі незалежних експертів.

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Систему треба швидко повернути в попередній стан

"Наша мета полягає не тільки в боротьбі з корупцією, але і нормальній співпраці із Заходом", – додав глава Мін’юсту. Тому потрібно швидко повернути систему в той стан, в якому вона була до рішення Конституційного Суду.

За цієї умови, на думку міністра, опоненти антикорупційного механізму зрозуміють, що можна швидко відновлювати ситуацію, у них зникне бажання нищити цю систему.

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