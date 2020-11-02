Міністр юстиції Денис Малюська назвав епідеміологічну ситуацію в українських колоніях "прекрасною" і порівняв її з "фантастичними фільмами". За словами очільника Мін'юсту, ув'язнені в українських в'язницях не хворіють на коронавірус.

Яка ситуація з COVID-19 в українських колоніях

Малюська заявив, що у колоніях застосовували багато заходів протиепідемічної безпеки. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Водночас міністр юстиції пояснив, що українські тюрми закривали для відвідувань та забезпечили засобами індивідуального захисту.

Якщо мовиться про епідеміологічну ситуацію в колоніях, то там настільки все чудово, що виглядає, як у фантастичних фільмах. Там не хворіють люди коронавірусом практично,

– сказав Малюська.

Він додав, що показники захворюваності такі низькі, що МОЗ та інші фахівці дивуються і не вірять в реальність. За даними Малюські, хворіє персонал колоній.

Міністр підсумував, що Україна – серед лідерів за ефективністю боротьби з коронавірусом в установах виконання покарань.

Що відомо про COVID-19 в українських колоніях? За інформацією директора Харківської правозахисної групи Євгена Захарова, станом на 30 жовтня серед 53 тисяч ув'язнених і 28 тисяч персоналу в'язниць і СІЗО виявили 288 хворих на коронавірус, серед яких 17 ув'язнених. За весь час пандемії у тюрмах провели лише 1 318 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР, чим і пояснюється невелика кількість виявлених хворих. За інформацією директора Харківської правозахисної групи Євгена Захарова, станом на 30 жовтня серед 53 тисяч ув'язнених і 28 тисяч персоналу в'язниць і СІЗО виявили 288 хворих на коронавірус, серед яких 17 ув'язнених. За весь час пандемії у тюрмах провели лише 1 318 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР, чим і пояснюється невелика кількість виявлених хворих.

Зверніть увагу! Раніше в ООН висловили занепокоєння тим, що в тюрмах не дотримуються карантинних заходів під час пандемії. У в'язницях проводять мало тестів на COVID-19, а також не дотримуються заходів епідбезпеки. Через це Моніторингова місія організації з прав людини рекомендує Україні ухвалити закон про амністію деяких категорій засуджених.