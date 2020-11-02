Як у фантастичних фільмах, – Малюська про ситуацію з COVID-19 в українських колоніях
Міністр юстиції Денис Малюська назвав епідеміологічну ситуацію в українських колоніях "прекрасною" і порівняв її з "фантастичними фільмами". За словами очільника Мін'юсту, ув'язнені в українських в'язницях не хворіють на коронавірус.
Яка ситуація з COVID-19 в українських колоніях
Малюська заявив, що у колоніях застосовували багато заходів протиепідемічної безпеки. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Водночас міністр юстиції пояснив, що українські тюрми закривали для відвідувань та забезпечили засобами індивідуального захисту.
Якщо мовиться про епідеміологічну ситуацію в колоніях, то там настільки все чудово, що виглядає, як у фантастичних фільмах. Там не хворіють люди коронавірусом практично,
– сказав Малюська.
Він додав, що показники захворюваності такі низькі, що МОЗ та інші фахівці дивуються і не вірять в реальність. За даними Малюські, хворіє персонал колоній.
Міністр підсумував, що Україна – серед лідерів за ефективністю боротьби з коронавірусом в установах виконання покарань.
Що відомо про COVID-19 в українських колоніях?За інформацією директора Харківської правозахисної групи Євгена Захарова, станом на 30 жовтня серед 53 тисяч ув'язнених і 28 тисяч персоналу в'язниць і СІЗО виявили 288 хворих на коронавірус, серед яких 17 ув'язнених. За весь час пандемії у тюрмах провели лише 1 318 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР, чим і пояснюється невелика кількість виявлених хворих.
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