Сама народила і ховала в шафі: в Росії мати пів року морила голодом немовля – фото 18+
На Уралі, в Свердловській області Росії, мама пів року ховала немовля у шафі та не розповідала нікому про народження дитини. 6-місячна дівчинка голодувала та не отримувала необхідного піклування. Медики вражені, як вона взагалі змогла вижити.
Історія, від якої у жилах холоне кров, трапилась у місті Карпінськ. Дитину вдома у шафі своєї знайомої знайшли 2 жінки. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 канал.
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Жінки відразу забрали немовля, викликали поліцію та "швидку".
Детальніше про катування піврічної дитини в Росії:
- Жінка, яку начебто звати Юлія, народила дівчинку вдома у квітні. Всім своїм знайомим вона розповіла, що втратила дитину.
- У січні 37-річну начебто покинув чоловік. Юлія виховує також 13-річного сина та 3-річну доньку. Їм вона сказала, що в шафі живе лялька, яку звати Поліна.
- Син-підліток нібито підгодовував піврічну сестричку, водночас мати сподівалась, що дитина помре з голоду.
- 3-річна донька Юлії у садочку нібито розповідала про те, що вдома у коморі живе її маленька сестра, але їй ніхто не вірив.
- Знайшли зневоднену та замучену дитину знайомі жінки. Вони, ймовірно, почули плач немовляти з шафи. Дівчинка лежала в сумці.
- Документи на дитину мати не оформляла, її просто не існувало для держави.
Наразі немовля у важкому стані перебуває під пильним наглядом медиків в Єкатеринбурзі, мати – у психлікарні, а ще 2 дітей – у дитбудинку.
6-місячну дівчинку можуть переправити на лікування до Москви.
Увага! Фото 18+!
Дитина у важкому стані у лікарні / Скриншот із відео
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо горе-матері за статтею про невиконання обов'язків по вихованню неповнолітньої дитини та за статтею "Катування".
Медики вважають дивом те, що вона вижила / Скриншот
Малечу можуть перевести на лікування до Москви / Фото росЗМІ
Дитина у жахливому стані / Фото росЗМІ
Співробітники поліції відпрацьовують різні версії того, що сталося, в тому числі післяпологову депресію матері, шок від того, що вона залишилася одна з трьома неповнолітніми дітьми на руках.
Кожен раз не можеш повірити, що таке можливо. Не можеш і не хочеш вірити. Майже пів року новонароджена дівчинка прожила в шафі. Вижила завдяки диву,
– зазначила російська дитяча омбудсмен Анна Кузнєцова.
Сім'я на профілактичному обліку не перебувала.
Мати катувала дитину у Карпінську, що на Уралі, Росія: карта