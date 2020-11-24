Суди в Україні з початку 2020 року винесли 8 вироків винним у злочинах на Донбасі. Крім того, про підозру в скоєнні особливо тяжких злочинів під час збройного конфлікту прокуратура оголосила 54 особам.

Як Україна засуджує поплічників окупантів

Статус військового злочинця щодо подій на Донбасі може отримати понад сотня людей. Про це в інтерв'ю ZN.ua заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

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Це ті люди, проти яких ведеться розслідування, частина вже має обґрунтовані підозри,

– пояснив заступник генпрокурора.

Підозру повідомили 54 особам:

учасникам незаконних формувань, які порушили закони і звичаї ведення війни;

співробітникам спецслужб Росії, які схиляють українців до держзради.

За словами Мамедова, до суду передали 143 кримінальні справи щодо 148 людей.

"Це не лише порушення законів війни, а й посягання на територіальну цілісність, держзрада, створення незаконних збройних формувань, теракти. Весь масив злочинів, які вчиняються в умовах збройного конфлікту", – пояснив Мамедов.

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У 2020 році винесли 8 вироків

За державну зраду до 13 років ув'язнення засудили колишнього начальника розвідки в зоні АТО.

За вчинення замаху на теракт у Києві – 2 росіян на 7 і 8 років ув'язнення.

Ще одну особу засудили за жорстоке поводження з військовополоненими.

Крім того, суд виніс вирок групі осіб за викрадення людей, позбавлення волі і примус до праці.

Інший вирок стосується пропаганди війни.

Мамедов зауважив, що для того, аби притягнути винних до відповідальності та відновити права жертв війни, в Україні необхідні зміни у законодавстві.

Ми вже кілька років намагаємося імплементувати норми міжнародного гуманітарного і кримінального права в національне законодавство,

– сказав заступник генпрокурора.

За його словами, законопроєкт №2689 вже двічі приймали у першому читанні. Тому прокуратура хоче, аби парламент "довів цю справу до логічного завершення".

Українці в Криму – не злочинці

Водночас Мамедов наголосив, що українці в Криму не злочинці, а жертви військових злочинів, тому можуть розраховувати на захист України. Російська влада примусова призиває їх до своєї армії в Криму.

За словами посадовця, від початку окупації до лютого 2020 року країна-агресор провела 11 призовних кампаній: "щонайменше 25 тисяч чоловіків змушені були йти служити".