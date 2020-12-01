Нове керівництво ринку "Столичний" не мало доступу до документів та інформації, яку воно коментує, а також не брало участі в зборах акціонерів.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" повідомив Олексій Чумак, колишній керівник оптового сільськогосподарського ринку "Столичний".

Дмитро Долгушевський дійсно працював в команді ринку досить тривалий час. Але за часів мого керівництва Долгушевський точно не мав доступу до документів та інформації, які коментує в інтерв'ю. Щобільше, він жодного разу не був присутній на загальних зборах і не міг знати про відносини підприємства з акціонерами,

– заявив Чумак.

За його словами, за 8 років роботи на посаді директора було проведено понад 70 загальних зборів учасників товариства з різних питань. Участь у цих зборах завжди брали всі акціонери суспільства – через уповноважених представників. Також на зборах розглядали звіти про результати роботи.

"Я здивований наведеними ним фактам, адже переважна їх частина – це абсолютні маніпуляції або навіть відверта брехня. Людина спотворює навіть досить просте питання, наприклад, говорить про збереження новим керівництвом попередньої команди проєкту. Адже, за фактом, крім мене звільнилися за власним бажанням або за ініціативою роботодавця 13 ключових працівників підприємства. Також не чув я і про "безліч кримінальних справ", про які він говорить. Можливо, вони десь тільки замислюються. Як не чув і про недоїмки і виведення грошей на "ліві компанії", – додав Олексій Чумак.

"Тут, можливо, хтось хоче видати бажане за дійсне. Ми кілька разів проходили комплексні перевірки контролюючих органів і фахівці не сумнівалися в правдивості фінансових операцій, і не знаходили ознак нікчемності в наших розрахунках і договорах. Крім того, майже щорічно проводився професійний аудит в інтересах акціонерів відомими аудиторськими компаніями – результати власників повністю задовольняли. При передачі справ і посади новопризначеному директору був підписаний Акт із зазначенням відсутності будь-яких претензій або питань до мене з боку ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції" Столичний", його акціонерів, нового директора, головного бухгалтера та інших ключових посадових осіб, – підкреслив Чумак.

За його словами, реальні результати роботи ринку кардинально відрізняються від тих показників, які озвучило нове керівництво. А значний залишок перехідних коштів за минулий рік дозволяли підприємству будувати нові торгові площі або погасити і реструктурувати значну частину фінансових зобов'язань.

Як повідомлялось, кілька місяців тому була оприлюднена інформація про те, що номінальний мажоритарний власник ринку Олександр Стельмах уклав угоду про продаж 54,25% його частки українсько-литовської компанії Stolitsa Group, а також отримав відповідний авансовий платіж. Але незабаром сторона Олександра Стельмаха прийняла рішення змінити менеджмент компанії, а представники нової адміністрації ринку почали через ЗМІ звинувачувати колишнє керівництво в зловживаннях, а покупців мажоритарної частки – в планах знищити компанію.

Звинувачення з боку нового керівництва ринку почастішали після того, як громадські активісти почали протести проти введення "чорних" схем роботи з орендарями торгового комплексу, які, як вони вважають, здійснюються в інтересах оточення Юрія Єнакіївського, близького соратника побіжного президента Януковича.