Сергій Марченко заявив, що відносини України та МВФ назвати ідеальними не можна, однак перемовини тривають. Крім того, у Фонду є запитання щодо роботи українських антикорупційних органів.

Міністр фінансів про відносини Україна – МВФ

Наразі Марченко не бачить проблем, які б могли призвести до припинення співпраці з МВФ. Про це він заявив в інтерв’ю The Page.

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За його словами, у травні 2020 року відносини України з Фондом він характеризував як чудові.

Зараз у нас процес перемовин. І сказати, що там у нас усе зовсім ідеально, я не можу,

– зазначив глава Мінфіну.

Та додав, що Україна виконує завдання Фонду: щодо створення єдиних юридичних осіб, роботи з кредитами, які не працюють, ринку газу, а незабаром – щодо статуту "Нафтогазу".

Що тепер вимагає Фонд

Та цього недостатньо. Тепер, за словами Марченка, ключовими запитаннями МВФ є ті, що стосуються роботи антикорупційних органів та обмеження заробітної плати членів наглядових рад.