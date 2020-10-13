На думку міністра фінансів Сергія Марченка, якщо МВФ не дасть грошей, Україна перейде на "вегетаріанське меню". Економити доведеться насамперед на розвитку держави.

Навіть якщо грошей буде менше, Україна точно не економитиме на оборонній галузі, освіті та медицині. Про це Сергій Марченко заявив в інтерв’ю The Page.

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Якщо МВФ не дасть гроші, будемо жити далі. Питання в тому, що апетити в нас можуть бути іншими. Є різні меню. От буде вегетаріанське – нормальне, можна прожити, але, можливо, не зможемо собі дозволити якісь певні речі,

– зізнався Марченко.

Міністр фінансів заспокоїв українців, що це "вегетаріанство" точно не вплине на анонсоване підвищення зарплат та пенсій. Кредити від МВФ, пояснив Марченко, є базою для інвестицій, а не способом вирішити поточні економічні проблеми країни. Ці гроші трансформують у розвиток.

Як МВФ оцінює бюджет України на 2021

Бюджет на 2021 рік Україна погоджує з МВФ вже упродовж місяця. Триває дискусія щодо деяких дохідних та видаткових програм. На думку Марченка, процес погодження має нормальний комунікативний експертний характер. Жодна зі сторін не висуває категоричних вимог. МВФ не вбачає проблем у бюджеті.

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