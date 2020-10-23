25 жовтня українці отримають бланки з 5 питаннями про покарання корупціонерів, вільну економічну зону на Донбасі, кількість депутатів, медичний канабіс та Будапештський меморандум.

У матеріалі 24 каналу ми вирішили подивитися на світовий досвід по кожному із питань.

Цікаво У телеграмі на питання Зеленського відповіли понад 120 000 людей: які результати

Кількість депутатів у світі

Третє питання в опитування звучатиме так: "Чи підтримуєте скорочення кількості депутатів до 300?". Нагадаємо, що багатьом українцям це питання дуже знайоме, адже на референдумі у 2000 році звучало точно таке ж. Тоді абсолютна більшість (91,1%) українців підтримала скорочення кількості депутатів. Конституційний суд підтвердив законність та остаточність рішення українців. Але відтоді ці зміни до законодавства так і не внесли.

У порівнянні з європейськими країнами в Україні мало депутатів. І тут йдеться не про їх кількість, а про співвідношення населення до їх кількості, тобто скільки осіб припадає на одного депутата. В Україні на одного депутата припадає 97 тисяч населення. Менше депутатів у Німеччині – на одного припадає 108 тисяч населення. А от в Ісландії на кожні 5,5 тисяч населення є депутат. Також багато депутатів в країнах Прибалтики, Албанії, Чорногорії та Словенії.

Детальніше дивіться на нашій інтерактивній карті, навівши на країну ви побачите кількість депутатів, а також кількість населення, яка припадає на одного депутата. Чим колір темніший, тим в країні більше депутатів.

Легалізація медичного канабісу у світі

Четвертим питанням в опитуванні буде "Чи підтримуєте легалізацію канабісу – для зменшення болю у важких хворих?". Це питання обговорюють у суспільстві вже певний час. Петиція про легалізацію медичної марихуани ще у 2019 році набрала необхідну кількість голосів. Її також підтримала колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

І справді у багатьох розвинених країнах канабіс використовують у медичних цілях. Серед таких країн Канада, Польща, Німеччина, Чехія, Італія, Австрія та низка інших. Такі країни як США, Велика Британія, Франція, Іспанія та інші також використовують медичний канабіс, щоправда, з певними обмеженнями.

Покарання за корупцію у світі

Перше питання у всеукраїнському опитуванні звучатиме так: "Чи підтримуєте ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?". Скоріш за все, українці дадуть ствердну відповідь. Принаймні про це свідчить опитування на телеграм-каналі, в якому взяли участь близько 120 тисяч осіб. З них 75% "за", а 25% – "проти". Звісно ж це не репрезентативне опитування, тож в реальності цифри можуть бути зовсім іншими.

До теми Що буде, якщо українці підтримають довічне для корупціонерів: пояснення Зеленського

Насправді у демократичному світі практика довічного ув’язнення за корупцію взагалі не поширена. Таке покарання можуть отримати корупціонери в Індонезії, Південній Кореї, Філіппінах, Саудівській Аравії та ОАЕ. До того ж у двох останніх країнах ще й можуть відрубати руки.

Ще суворіше ставляться до корупціонерів у В'єтнамі, Іраку, Ірані, Китаї, Кубі, Північній Кореї та Таїланді. За корупцію у великих масштабах тут карають смертною карою.

А от такі демократичні країни як США, Канада, Велика Британія, Польща, Німеччина та інші карають ув’язненням. Терміни відрізняються за країнами. Наприклад, у Фінляндії максимальний термін – 4 роки, а в США – 15 років. Детальніше дивіться на карті, навівши на країну, яка вас цікавить.

До списку країн із ув’язненням, але не довічним, належить і Україна, принаймні поки що. Корупціонерам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Проблема України не у покаранні, а в його імплементації. Термін у 12 років достатньо високий і може змусити потенційних корупціонерів задуматися перш ніж ризикувати своєю свободою. Але допоки судова система не почне ефективно працювати та масово саджати корупціонерів, і довічне ув’язнення не допоможе у боротьбі з корупцією.

Україна вважається найбільш корумпованою європейською державою за даними Transperancy International. У 2018 році індекс сприйняття держави як корумпованої – 32 зі 100 (чим нижче число, тим більше країна корумпована). Для порівняно у Фінляндії, де максимальне покарання за корупцію 4 роки, такий індекс дорівнює 85. Тобто це найменш корумпована у світі країна після Нової Зеландії з індексом 87.

Вільні економічні зони у світі

Друге питання в опитуванні звучатиме так: "Чи підтримуєте створення вільної економічної зони на Донбасі?".

Що таке вільна економічна зона і чому її не варто створювати на Донбасі ми пояснювали у матеріалі Вільна економічна зона на Донбасі: що потрібно знати, щоб відповісти на питання Зеленського.

Попри те, що в українських реаліях, створення вільної економічної зони (ВЕЗ) матиме більше негативних наслідків, ніж позитивних, сама ідея ВЕЗ доволі ефективна, що показав досвід низки країн світу. Близько 70% країн, що розвиваються, мають чи мали раніше вільні економічні зони.

Для прикладу розберемо Литву. На сьогодні правове регулювання вільних економічних зон Литви є одним із найбільш сприятливих в Європі, а це означає, що компанії, створені у вільних економічних зонах Литви, мають значні конкурентні переваги та заходять на європейський єдиний ринок за значно нижчих виробничих та експлуатаційних витрат. У 2018, коли інвестиції у світі падали, Литва спромоглася залучити на 38% більше інвестицій, ніж попереднього року завдяки ВЕЗ, яких в країні, до речі, є кілька.

Але в Україна пропонують створити ВЕЗ біля чи навіть на території, де ведеться війна. Тож не варто застосовувати міжнародний досвід до нашого випадку.

Будапештський меморандум: яких країн стосується

Останнє питання викликає чи не найбільше нерозуміння серед українців, як показало бліцопитування на 24 каналі. Воно звучить так: "Чи підтримуєте право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету та територіальної цілісності?".