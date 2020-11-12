З матір'ю Марини Порошенко – Людмилою Переведенцевою – попрощалися 12 листопада. Петро Порошенко розповів, що уся родина молиться за упокій його тещі.

Порошенки вдячні усім, хто прийшли на церемонію прощання. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Порошенко.

Читайте також Чергова втрата у родині п'ятого президента: померла мати Марини Порошенко

Дякую усім, хто прийшов попрощатися з Людмилою Миколаївною. Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу у Царство Небесне. Вічна пам'ять,

– наголосив Порошенко.

Деталей про церемонію наразі немає.



Похорон Людмили Переведенцевої / Фото з фейсбук сторінки Петра Порошенка



Похорон Людмили Переведенцевої / Фото з фейсбук сторінки Петра Порошенка