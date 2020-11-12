Марина Порошенко попрощалася зі своєю мамою: фото
З матір'ю Марини Порошенко – Людмилою Переведенцевою – попрощалися 12 листопада. Петро Порошенко розповів, що уся родина молиться за упокій його тещі.
Порошенки вдячні усім, хто прийшли на церемонію прощання. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Порошенко.
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Дякую усім, хто прийшов попрощатися з Людмилою Миколаївною. Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу у Царство Небесне. Вічна пам'ять,
– наголосив Порошенко.
Деталей про церемонію наразі немає.
Похорон Людмили Переведенцевої / Фото з фейсбук сторінки Петра Порошенка
Похорон Людмили Переведенцевої / Фото з фейсбук сторінки Петра Порошенка
Похорон Людмили Переведенцевої / Фото з фейсбук сторінки Петра Порошенка
Похорон Людмили Переведенцевої / Фото з фейсбук сторінки Петра Порошенка
Що відомо про смерть Людмили Переведенцевої
- Мама Марини Порошенко померла 10 листопада від коронавірусу.
- В останні дні життя вона перебувала у лікарні у критичному стані.
- Порошенко прокоментував смерть тещі словами: "Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми".
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