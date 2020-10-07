Марина Порошенко, дружина п'ятого президента України та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, розповіла про стан здоров'я членів своєї родини (чоловіка та доньки), у яких раніше виявили коронавірус.

За словами Марини Порошенко, стан хворих на COVID-19 членів її родини різний. Про це вона розповіла в розмові з журналісткою Яніною Соколовою 6 жовтня, пише 24 канал.

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Наразі відомо, що інфікована коронавірусом Євгенія Порошенко переносить хворобу легко як "молода дівчина" (їй 20 років). Є температурні сполохи є, але їх знімають жаропонижуючими засобами.

У Петра Порошенка ж стан гірший.

У нього – двостороннє запалення легень. На жаль, погіршився стан крові – вона дуже густа. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан та подивитися перебіг хвороби,

– розповіла Марина Порошенко.

Вона додала, що п'ятий президент України перебуває у лікарні та отримує комплексне лікування.

Прогнозів від лікарів щодо стану здоров'я Порошенка колишня перша леді не озвучувала.

Про те, що Петро Порошенко інфікувався коронавірусом стало відомо 29 вересня, а вже 3 жовтня його госпіталізували з пневмонією.