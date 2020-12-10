Надзвичайна подія сталася вдень 10 грудня на вулиці Лепорського, 5 у Маріуполі. До відділення банку "ПУМБ" прийшов чоловік, який дістав ніж та оголосив всім, що захопив приміщення.

У руках зловмисник тримав коробку, в якій, за його словами, була вибухівка. Подробиці інциденту повідомляє телеканал ТВ7.

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На час захоплення у банку перебували лише його співробітники.

Що відомо про захоплення заручників у банку Маріуполя

Коли на гарячу лінію поліції надійшло повідомлення про озброєного чоловіка у відділенні "ПУМБу", на місце інциденту одразу поїхали правоохоронці, рятувальники та медики швидкої.

Копи з'ясували, що невідомий захопив 3 людей. Він вимагав прибуття керівника поліції району, начальника КОРДу, вибухотехніків та журналістів.

Під час перемовин зловмисник відмовився обміняти цивільних заручників на копів. Тоді силовики вирішили його затримувати.

Після короткого штурму чоловік опинився у кайданках. У коробці, з якою прибув затриманий, знайшли відеокамеру.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про захоплення заручників.

Дивіться відео з місця захоплення заручників у Маріуполі: