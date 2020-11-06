Службовці Донецької обласної спілки споживчих товариств вимагали майже 90 тисяч доларів від керівника одного з маріупольских підприємств, який мешкає в окупованому Донецьку. Під час передачі грошей посадовців затримали.

Зловмисники отримали 85 тисяч доларів та 100 тисяч гривень готівкою, повідомили у прокуратурі Донецької області. Пакети із грошима їм віддали в одному з місцевих кафе.

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Одразу після цього обох затримали представники СБУ, поліції та прокуратури.



Гроші у посадовців вилучили / Фото пресслужби прокуратури

За що чиновники вимагали 90 тисяч доларів

Як стверджують слідчі, керівники регіонального союзу споживчих товариств обіцяли за безцінок продати чоловіку оптову базу в Кальміуському районі Маріуполя. Площа приміщення, яке підприємець хотів отримати, сягає 5 тисяч 455 квадратних метрів.



За 90 тисяч доларів зловмисники обіцяли продати державний склад за копійки / Фото пресслужби прокуратури

У день отримання хабаря ділки хотіли одразу підписати договір купівлі-продажу. Але їм цього зробити не вдалося.

Як покарають затриманих

Якщо слідчі доведуть справу до суду, а служителі Феміди визнають посадовців винними, їм загрожує до 2 років виправних робіт, до 3 років обмеження волі, або такий саме термін перебування у тюрмі. Настільки малі покарання "світять" зловмисникам через те, що правоохоронці відкрили справу не про отримання хабаря, а про підкуп службової особи.



За отримання 90 тисяч доларів зловмисників можуть оштрафувати / Фото пресслужби прокуратури