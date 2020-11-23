Група досить агресивних юнаків 18-19 років ображала кондукторку тролейбусу 20 листопада у Маріуполі. Вступитися за жінку вирішив 23-річний чоловік, якого жорстко побили.

Подробиці правопорушення, яке сталося на одній з зупинок громадського транспорту, розповіли у поліції Маріуполя. За даними правоохоронців, зловмисниками виявились юнаки 18 – 19 років.

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Сам конфлікт стався через зухвале порушення молодиками карантинних норм.

Що відомо про бійку у тролейбусі Маріуполя

Як стверджують правоохоронці, близько 22:10 до салону громадського транспорту зайшли 4 осіб, двоє з яких були без масок. Через це кондукторка зробила їм зауваження.

У відповідь жінка почула образи. За неї вступився інший пасажир тролейбусу. Його зловмисники жаліти не стали.

4 порушників накинулися на чоловіка з кулаками та жорстко його побили. Після цього під численні вимоги всіх людей, вони вийшли з тролейбуса та зухвало поводилися. Один з них навіть плюнув у бік жінки, яка знімали інцидент на відео.

Особи всіх фігурантів події поліцейські вже встановили. За фактом правопорушення копи відкрили кримінальне провадження за статтею про завдання умисних легких тілесних ушкоджень.

Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожує до 850 гривень штрафу, до 200 годин громадських робіт або до року виправних.

Дивіться відео жорсткої бійки в тролейбусі Маріуполя: