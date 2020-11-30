У Маріуполі засудили 61-річного пенсіонера, який розбещував доньку його друзів. Чоловік прийшов у гості й забрав дитину прогулятися з ним в магазин. Біля колодязя дід причепився до дівчинки.

Як зазначає пресслужба Донецької обласної прокуратури, пенсіонер приставав до бідної дитини, а потім на її очах вчинив дії сексуального характеру. Дівчинка все розповіла батькам.

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Обставини злочину

Це сталось 20 липня 2020 року у Приморському районі Маріуполя. Пенсіонер прийшов у гості до своїх знайомих – разом вони вживали алкоголь. Потім він вирішив піти за водою у магазин й узяв з собою 6-річну доньку друзів. Напевно, чоловік пообіцяв щось купити для неї.

Біля колодязя пенсіонер "вчинив розбещення дівчинки та інші дії сексуального характеру у її присутності", пишуть на сайті прокуратури.

Повернувшись додому, перелякана дитина одразу розповіла про це батькам, які звернулись із заявою до правоохоронців.

Що вирішив суд

У листопаді суд визнав чоловіка винним у розбещенні неповнолітніх дітей та засудив до 5 років позбавлення волі.