Сталеве будівництво – світовий тренд. У мегаполісах зі сталі зводять хмарочоси, стадіони, торгові центри і мости. Так, у Норвегії частка будівель із сталевим каркасом становить 48%, у Швеції, Великобританії і США – до 70%. Таких масштабів досягають за рахунок багатоповерхового житлового будівництва.

В Україні впровадження нових технологій лише набирає обертів. Перший житловий багатоквартирний сталевий будинок вже наступного року з'явиться в Маріуполі. Його побудують з металу, який вироблять на маріупольських підприємствах Групи Метінвест. 16 жовтня генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков і міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заклали капсулу під будівництво нового, унікального для нашої країни будинку.

Проєкт переможців конкурсу молодих архітекторів Steel Freedom вже реалізується: на замовлення муніципалітету в Маріуполі на вулиці Амурській розпочинається будівництво багатоквартирного будинку із застосуванням сталевих конструкцій. Група Метінвест профінансувала розробку проєкту з урахуванням його розташування щодо доріг та інших споруд. Інвестиції компанії у створення проєктної документації становлять 2,7 млн ​​грн.

Під час вибору технології будівництва будинку перевагу віддали саме збірним металевим конструкціям, оскільки так можна значно скоротити час монтажу. При цьому надійність і довговічність будівлі зростають, а також з'являються більші можливості для використання внутрішнього простору.

Під час закладання капсули у фундамент майбутнього будинку генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков підкреслив, що це буде сучасне житло європейського типу, а Метінвест спільно з Фондом розвитку Маріуполя виготовить металоконструкції каркасу, тим самим в рази знизивши вартість квадратного метра.

Сьогодні ми даємо старт будівництву багатоквартирного житлового будинку зі сталі. Це наш внесок в доступне житло для маріупольців. Упевнений, що цей будинок стане знаковим для Маріуполя, та й для всієї країни загалом. Його естетичний вигляд і технічні рішення стануть революцією в сегменті швидкобудованого і водночас дуже якісного житла,

– наголосив Риженков.

Для зведення сучасного будинку знадобиться близько 300 тонн металу, який вироблять на меткомбінатах "Азовсталь" та імені Ілліча Групи Метінвест. Стіни будуть залізобетонними, що дозволить виконати будівельно-монтажні роботи у стислі терміни. Крім того, сталевий каркас можна легко посилити й реконструювати або розібрати в кінці експлуатації, що дає додаткові економічні та екологічні переваги.

За проєктом буде побудований восьмиповерховий будинок площею понад 7 тис. кв. м на 120 однокімнатних і двокімнатних квартир. Від типового панельного житла він буде відрізнятися яскравим зовнішнім виглядом. Кольорове рішення, перепади поверховості будинку на два під’їзди, різні вікна – все це виділятиме будинок від решти забудови. Також новобудова матиме найвищий рівень енергоефективності (А +++), а до моменту введення в експлуатацію всі квартири будують повністю оздоблені.

За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, мета зведення цього будинку – забезпечити доступним житлом маріупольську молодь і працівників комунальних підприємств:

Завдяки нашому надійному партнеру – Групі Метінвест – у Маріуполі вперше за багато років розпочинається велике будівництво. Саме у нас побудують перший в Україні сталевий будинок, що символічно для головного міста металургів,

– сказав міський голова.

Проєктний термін експлуатації будівлі – понад 100 років. А вартість його будівництва – близько 120 млн грн. Група Метінвест інвестує 20 млн грн у виготовлення металоконструкцій для будинку, ще по 50 млн грн виділять із державного та місцевого бюджетів.

З використанням сталі, виробленої на підприємствах Групи Метінвест, побудовані такі хмарочоси, як The Shard у Лондоні, Garitage Park у Болгарії та Hudson Yards на Манхеттені, київські торговельні центри Lavina Mall і ЦУМ. З української сталі споруджують стадіони і мости, в тому числі популярний київський скляний міст і новий міст в італійській Генуї. Споруда зі сталі Метінвесту захищає українців від четвертого ядерного енергоблока в Чорнобилі. Тепер світові тренди застосують і в Маріуполі.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в Маріуполі за підтримки Групи Метінвест у номінації для молодих архітекторів підбивали підсумки конкурсу Steel Freedom у категорії "Створення проєкту житлового будинку в сегменті доступного житла". Архітектори-початківці з різних міст України представили свої проєкти житлових будинків. Головна умова конкурсу – розробка проєкту із застосуванням тримальних сталевих конструкцій.

Також нагадаємо, 16 жовтня Група Метінвест підписала меморандум на шість років про співпрацю з муніципалітетом Маріуполя, в рамках якого буде реалізований комплекс міських програм. Одна з них – "Більше ніж сталь" – програма будівництва чотирьох об'єктів зі сталевим каркасом. Сталеве будівництво – найбільш перспективний напрямок у сучасних світових практиках. Для компанії важливий якісний результат. Група Метінвест першою в Україні почала впроваджувати підхід сталого розвитку міст – від системних щорічних програм соціального партнерства десять років тому до реалізації довготривалих і комплексних проєктів у Маріуполі з 2015 року.