Не пройшло й 10 років із моменту злочину, як правоохоронці затримали чергову фанатку проросійських "республік", яка приймала безпосередню участь у проведенні так званого "референдуму".

Про викриття зловмисниці, яка у 2014 році працювала на окупантів, повідомили у пресслужбі МВС України. При цьому розробкою справи жінки чому займалися оперативники прикордонного загону.

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Чому у затриманні взагалі брали участь бійці ДПСУ, для яких подібні злочини не є профільними, невідомо.

Одна з багатьох

Місцева мешканка, яку затримали правоохоронці, за даними слідства, була "членом виборчої комісії" під час терористичного "референдуму". Вона записувала людей, що приймали участь у "голосуванні", видавала папірці, які фанати Путіна називали "бюлетенями", а також стежила за роботою "дільниці".

Такою роботою проти України у 2014 році займалися сотні жителів Маріуполя. Але викрили та засудили лише зовсім невелику кількість порушників.

Посягнення на територіальну цілісність України

Затриману передали слідчим СБУ. Їй повідомили про підозру у скоєнні найпоширенішого на Донбасу у 2014 році злочину – посягнення на територіальну цілісність та недоторканість України. Якщо провину зловмисниці доведуть у суді, їй загрожує всього лише до 3 років обмеження чи позбавлення волі.