Дмитро Кулеба підтвердив, що запропонував кандидатуру ексміністерки фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України в США. Однак міністр закордонних справ наголосив, що до нинішнього посла Володимира Єльченка він претензій немає.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Оксана Маркарова може стати новим послом України у США. Дмитро Кулеба підтвердив у фейсбуці цю інформацію.

Раніше В ОП вирішили змінити посла України в США та назвали нового кандидата, – ЗМІ

Міністр зазначив, що нинішній посол України в Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії. До його роботи Кулеба претензій не має, однак наголосив, що принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував.

Кандидатуру нового посла на розгляд президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що процедура її оформлення вже запущена, однак вона потребує певного часу. Також Кулеба закликав судити про призначення "за підписаним указом президента, а не публікаціями в пресі".

"У разі призначення Україна вперше буде мати в Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі й Міністерстві фінансів, так і в МВФ", – додав глава МЗС.

Та уточнив, що інформація, що Маркарову відправляють тільки вибивати гроші з МВФ – маячня. А важлива правда полягає у тому, що вона буде перша в історії пані посол України в США.

Зверніть увагу! Раніше видання ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі Президента й Міністерстві закордонних справ України повідомило, що Володимира Єльченка, якого призначили послом менше ніж рік тому, хочуть замінити колишньою міністеркою фінансів Оксаною Маркаровою. Маркарова – людина, якій довіряють у США, – Юраш Нардеп від "Слуги народу" Святослав Юраш в ефірі 24 каналу зауважив, що Оксана Маркарова – це людина, якій довіряють в Америці і яку розуміють. Відтак це є добрими новинами для нашої постійної комунікації з американською реальністю. Якщо ми говоримо про призначення посла, яка має добрі зв'язки і з МВФ, то це не заважає, щоб наші відносини з міжнародними фінансовими інституціями залишалися на високому рівні,

– прокоментував він. Нардеп Святослав Юраш про кандидатуру Маркарової: дивіться відео Що відомо про Маркарову на посаді глави Мінфіну