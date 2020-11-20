Кулеба підтвердив, що вніс кандидатуру Маркарової на посаду посла України в США
Дмитро Кулеба підтвердив, що запропонував кандидатуру ексміністерки фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України в США. Однак міністр закордонних справ наголосив, що до нинішнього посла Володимира Єльченка він претензій немає.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Оксана Маркарова може стати новим послом України у США. Дмитро Кулеба підтвердив у фейсбуці цю інформацію.
Раніше В ОП вирішили змінити посла України в США та назвали нового кандидата, – ЗМІ
Міністр зазначив, що нинішній посол України в Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії. До його роботи Кулеба претензій не має, однак наголосив, що принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував.
Кандидатуру нового посла на розгляд президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової,
– зазначив Кулеба.
Він додав, що процедура її оформлення вже запущена, однак вона потребує певного часу. Також Кулеба закликав судити про призначення "за підписаним указом президента, а не публікаціями в пресі".
"У разі призначення Україна вперше буде мати в Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі й Міністерстві фінансів, так і в МВФ", – додав глава МЗС.
Та уточнив, що інформація, що Маркарову відправляють тільки вибивати гроші з МВФ – маячня. А важлива правда полягає у тому, що вона буде перша в історії пані посол України в США.
- У відомстві вона працювала ще з 2015 року.
- З червня 2018 року була виконувачкою обов’язків глави Міністерство фінансів. А 22 листопада того ж року Верховна Рада призначила її міністеркою.
- Пішла у відставку разом з урядом Гончарука на початку березня 2020 року. На посту глави Мінфіну Маркарову спершу замінив Ігор Уманський, згодом – Сергій Марченко.
Поділитися новиною