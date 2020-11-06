Міланський апеляційний суд виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його раніше засудили до 24 років ув'язнення за вбивство італійського фотожурналіста Адреа Роккеллі на Донбасі. Марків відмовлявся визнавати свою вину навіть задля можливого помилування.

Була можливість просити про помилування

Про таку рішучу позицію Марківа розповів очільник МВС Арсен Аваков під час "Свободи слова Савіка Шустера", інформує 24 канал.

До теми Це було випробування на витривалість, – Марків про затримання та ув'язнення

Віталія спитали: ти розумієш, що є один шлях – визнати себе винним і просити про помилування? Якщо б це відбулось, припустимо, його би помилував президент Італії і відправив би в Україну. Проте це означало би другий позов проти України. Начебто українські воїни скоїли воєнні злочини,

– пояснив Аваков.

Інакше проти України був би позов

На те, щоб на побратимів кинули тінь, Марків не пристав. "Я на це не можу піти. Скільки треба – стільки буду чекати", – за словами Авакова рішуче відповів нацгвардієць.

Очільник МВС наголосив, що українські представники були на кожному судовому засіданні у справі Марківа. До Італії навіть приїхали воїни Нацгвардії, які були на горі Карачун у час вбивства Андреа Роккеллі.

Вони дали показання, що у них не було відповідної зброї, ані мінометів. Не було прямої видимості, автомат не стріляє на 2 тисячі метрів. Автомат не стріляє осколками. Це вислухали з увагою. І більше нічого,

– розповів Аваков.

Зверніть увагу! Раніше Марків зазначив, що планує в майбутньому подавати позов до Європейського суду з прав людини через перебування протягом 3 років в італійській в'язниці.

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