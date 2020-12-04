Віталій Марків 4 грудня передав у Національний музей України у Другій світовій війні особисті речі. Серед них – вишиванка, в яку нацгвардієць був одягнений під час останнього засідання в італійському суді, 3 листопада.

Також він подарував музею листи підтримки, які отримував з різних куточків світу. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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4 грудня Віталій Марків відвідав виставку "Вільні", присвячену українцям, що стали політичними бранцями російсько-української війни.

Для експозиції "Український схід" нацгвардієць передав важливі особисті речі співробітникам меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Я передав листи від дітей, від наших співвітчизників, товаришів з Національної гвардії, які мене підтримували, передав малюнки, які тримав у себе в камері в італійській тюрмі. На мою думку, це саме те місце де вони повинні зберігатись,

– відзначив він.

За його словами, це доказ, що якщо людина вірить і не здається, то обов'язково переможе. І наголосив, що прохання співробітників музею стало для нього великою честю.



Особисті речі, які Віталій Марків передав до музею / Фото пресслужби МВС

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