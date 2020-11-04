Нацгвардієць Віталій Марків планує в майбутньому подавати позов до Європейського суду з прав людини через перебування протягом 3 років в італійській в'язниці. Однак це зробити можна не раніше ніж за 90 днів після публікації рішення апеляційного суду Мілану.

І також, якщо не буде не буде скарги в касаційну інстанцію від сторони обвинувачення. Про це в ефірі радіо "Новое время" повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"Як тільки Віталій трошки відійде від цього полону, він поспілкується з італійським адвокатами й українським і вони приймуть рішення – що робити далі", – відзначила вона.

За її словами, спочатку треба дочекатися 90 діб після рішення до резолютивної частини, яку 3 листопада оголосив апеляційний суд Мілану.

Згодом, протягом 45 днів сторона обвинувачення може зробити оскарження до касаційного суду.

Якщо мине той термін і нічого не буде, то можна вже подавати в Європейський суд з прав людини,

А якщо вони подаватимуть, то ми будемо чекати рішення касаційного суду,

– пояснила Людмила Денісова.

Втім уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що є всі обставини, щоб подавати в ЄСПЛ є. Адже, зокрема, порушені статті Європейської конвенції з прав людини.