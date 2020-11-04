Марків планує позиватися до Європейського суду з прав людини, – Денісова
Нацгвардієць Віталій Марків планує в майбутньому подавати позов до Європейського суду з прав людини через перебування протягом 3 років в італійській в'язниці. Однак це зробити можна не раніше ніж за 90 днів після публікації рішення апеляційного суду Мілану.
І також, якщо не буде не буде скарги в касаційну інстанцію від сторони обвинувачення. Про це в ефірі радіо "Новое время" повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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"Як тільки Віталій трошки відійде від цього полону, він поспілкується з італійським адвокатами й українським і вони приймуть рішення – що робити далі", – відзначила вона.
За її словами, спочатку треба дочекатися 90 діб після рішення до резолютивної частини, яку 3 листопада оголосив апеляційний суд Мілану.
Згодом, протягом 45 днів сторона обвинувачення може зробити оскарження до касаційного суду.
Якщо мине той термін і нічого не буде, то можна вже подавати в Європейський суд з прав людини,
А якщо вони подаватимуть, то ми будемо чекати рішення касаційного суду,
– пояснила Людмила Денісова.
Втім уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що є всі обставини, щоб подавати в ЄСПЛ є. Адже, зокрема, порушені статті Європейської конвенції з прав людини.
"Він (Віталій Марків – 24 канал) збирається робити таку скаргу. Але треба час, аби в нього було таке право, тому що потрібно пройти всі суди італійські", – підсумувала вона.
Справа Віталія Марківа: що відомо
- У 2019 році суд в італійському місті Павія засудив до 24 років ув'язнення бійця Нацгвардії України Віталія Марківа.
- Українця визнали винним в загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова під Слов'янськом на Донбасі у 2014 році.
- 3 листопада Апеляційний суд Мілана провів заключне засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Його повністю виправдали.
- 4 листопада літак з нацгвардійцем приземлився в Україні. В аеродромі Нацгвардії на Марківа чекали родичі, дружина, друзі та багато журналістів. Також на місці події була поліція та Нацгвардія. На летовище прибув і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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