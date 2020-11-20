Український нацгвардієць Віталій Марків, який нещодавно повернувся додому після кількарічного ув'язнення в Італії, розповів подробиці його звільнення. Він зауважив, що й подумати не міг, що це станеться – він зможе нарешті побачити рідних. Однак одна людина не дочекалась його в Україні.

Він назвав усі події, які тривали останні роки, нісенітницею. Про це Марків розповів в інтерв'ю LB.ua.

Цікаво Не бачились 3 роки: Марків зустрівся із побратимами та дружиною – щемливі фото, відео

"На апеляції я не був готовий до виправдального вироку. Коли все відбулося, мене всі вітають, а я не можу зрозуміти: невже побачу дружину? Невже буду ночувати в Києві?" – сказав Марків.



Марків вперше за 3 роки обійняв дружину / Фото Анни Брикової (24 канал)

Про найважчий час у в'язниці

Марків розповів, що у в'язниці у нього наставали моменти, коли нацгвардієць був у повному відчаї. Найгіршим назвав втрату дідуся. Він не дожив до звільнення онука лише 3 тижні, у нього діагностували останню стадію раку.

Я розумів, що можу ніколи більше його не побачити. Але сподівався, що встигну, він мужній. З дідусем дуже пов'язане дитинство. Ця людина мене завжди захищала, добре до мене ставилася,

– згадував Марків.

Він наголосив, що ще у в'язниці до нього подзвонила мама та сказала, що дідусь у важкому стані. "Він (дідусь – 24 канал) розказував, що вночі розмовляв з Віталієм, тобто зі мною, що я обов'язково приїду. Це було в час перших засідань апеляції", – зазначив нацгвардієць.

До теми Нацгвардієць Віталій Марків нарешті повернувся в Україну: відео, фото

Марків: Найгірше в тюрмі – це безпорадність

Коли Марків зателефонував мамі через деякий час, то та повідомила, що дід помер. За словами Віталія Марківа, йому було дуже важко. Ба більше, він не міг виплескувати свої емоції.

Найгірше в тюрмі – це безпорадність, коли втрачаєш рідних. Нічого не можеш зробити: ні провести в останню путь, ні прийти на могилу,

– додав він.

Також Марків майже ні з ким не спілкувався, адже він ніколи не приховував, що військовий. "Я одразу сказав і в'язням, і охоронцям: я не з вами і не проти вас. Хочете – будемо жити мирно. Хочете у війні – певний досвід у мене є", – підсумував нацгвардієць.

Повернення Марківа в Україну: що відомо