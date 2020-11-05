Звільнення службовця Нацгвардії Віталія Марківа, помилково засудженого в Італії, стало результатом трирічної битви за українця глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це йдеться в статті "Врятувати нацгвардійця Марківа! 3 роки боротьби за свободу українського солдата, незаконно засудженого в Італії", опублікованій інформаційним агентством "Українські національні новини".

Вердикт "винен", раніше винесений італійським судом, що загрожувало українському солдату ув'язненням на 24 роки, вдалося скасувати завдяки зусиллям органів Міністерства внутрішніх справ і позиції його керівника. У хід справи Марківа особисто втрутився важкоатлет українського політикуму і силового сектора України – Арсен Аваков. Він добре знайомий з матеріалами справи, він особисто займався питаннями захисту нацгвардійця, особисто спілкувався з адвокатами. Аваков зайняв позицію "Україна свого солдата не залишить" і взяв справу під свій контроль,

– йдеться в публікації.

Автор підкреслює, що розслідування загибелі Андрія Рокелле і його російського перекладача Андрія Миронова за вказівкою Міністра було забрано у СБУ і проведено силами МВС.

"Розслідування проходило під проводом Авакова. Роботу вела Нацгвардія і поліція. Десятки допитів, експертиз. Наведемо кілька фактів. Свідчення товаришів по службі Марківа з Нацгвардії допомогли встановити позицію, на якій той ніс службу: 1760 метрів від точки, де загинули журналісти, яр "за межами візуального спостереження". Для прицільного вогню дана позиція просто недосяжна! Далі слідство береться за відеозапис Роккеллі в яру – ця зйомка зафіксувала події останніх хвилин перед смертю журналіста. Її фонологічна експертиза показала: обстріл по журналістах відбувався з відстані 200 – 300 метрів. А саме на такій дистанції знаходився завод "Зевс" – на той момент він був під контролем сепаратистів. МВС отримало свідчення невинуватості Марківа і направило всі матеріали в Італію", – наголошується у статті.

Глава МВС також особисто був присутній на засіданні Апеляційного суду Мілана, де відстояв співвітчизника і повернув його додому.

"Через день засідання суду і 3,5 роки ув'язнення нацгвардійця суд визнає його невинним. Вже на наступний день Марків разом з українською делегацією повертається на Батьківщину, і, як нам стало відомо, витрати за переліт також покрив особисто Арсен Аваков. Так Україна продемонструвала міжнародному співтовариству готовність захищати своїх солдатів і свою честь на будь-якій території. А глава МВС – проукраїнську позицію і готовність відстоювати інтереси України! Адже за великим рахунком свободу Марківа відстояв саме Аваков", – підкреслюється в публікації.

Також вказується, що своїми професійними діями й принциповою позицією Міністр фактично зміцнив міжнародний імідж України.

"Адже мова йде про захист прав і свобод тих, хто відправився захищати країну від агресора, мова про захист своїх громадян. Мова про репутацію держави на світовій арені! Перший раз європейське правосуддя визнає українських військових – вбивцями журналістів, та ще й в "невизнаній" війні, за якою стежить погляд усього світу. Для Арсена Авакова – це більше, аніж просто справа солдата. Він зробив все, щоб захистити імідж нашої країни на міжнародній арені: "Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України", – пізніше прокоментує глава МВС", – підсумував автор.