Марків розповів, коли повернеться на передову
Нацгвардієць Віталій Марків, який нещодавно повернувся після ув'язнення в Італії, розповів, що хотів би поїхати в зону Операції Об'єднаних сил. Однак наразі він не може це зробити, оскільки є ряд умов.
Попри режим "тиші" на Донбасі, Марків готовий повернутися на передову. Про це нацгвардієць розповів у інтерв'ю LB.
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Чому Марків не може поїхати на передову
На передову я просто зараз поїхав би. Але, на жаль, потрібно спочатку пройти всі протокольні процедури. Медогляд, повністю все,
– сказав Марків.
Зауважимо, коли військовий поїхав у Італію в 2017 році ситуація на Донбасі була зовсім іншою – точилися активні бойові дії. Однак з 27 липня 2020 року там триває режим припинення вогню, який окупанти постійно порушують.
За словами бійців неможливість стріляти у відповідь виснажує більше, ніж відкрите протистояння з ворогом. За словами Марківа, він не знає, що насправді відбувається на Сході, але все одно готовий захищати державу.
Що відомо про Віталія Марківа
- Марків був учасником Революції Гідності, згодом воював на Донбасі.
- У 2017 році він поїхав в Італію провідати маму. Тоді його і затримали.
- У 2019 році Марківа засудили до 24 років ув'язнення за нібито вбивство у 2014 році на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.
- Водночас прямих доказів проти нацгвардійця сторона обвинувачення не надала.
- Більшість доказів нібито винуватості Марківа в суді були від російських пропагандистів.
- Згодом, українське слідство таки знайшло свідків, свідчення яких доводять невинуватість військового.
- 3 листопада 2020 року Марківа виправдали.
- Наступного дня звільнений нацгвардієць повернувся в Україну.
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