Нацгвардієць Віталій Марків, який нещодавно повернувся після ув'язнення в Італії, розповів, що хотів би поїхати в зону Операції Об'єднаних сил. Однак наразі він не може це зробити, оскільки є ряд умов.

Попри режим "тиші" на Донбасі, Марків готовий повернутися на передову. Про це нацгвардієць розповів у інтерв'ю LB.

Цікаво Не вірив, що побачу дружину, – Марків поділився найважчим моментом у в'язниці

Чому Марків не може поїхати на передову

На передову я просто зараз поїхав би. Але, на жаль, потрібно спочатку пройти всі протокольні процедури. Медогляд, повністю все,

– сказав Марків.

Зауважимо, коли військовий поїхав у Італію в 2017 році ситуація на Донбасі була зовсім іншою – точилися активні бойові дії. Однак з 27 липня 2020 року там триває режим припинення вогню, який окупанти постійно порушують.

За словами бійців неможливість стріляти у відповідь виснажує більше, ніж відкрите протистояння з ворогом. За словами Марківа, він не знає, що насправді відбувається на Сході, але все одно готовий захищати державу.

Що відомо про Віталія Марківа