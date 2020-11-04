Італійський суд 3 листопада виправдав та звільнив українського нацгвардійця Віталія Марківа. Він перебував у в'язниці Італії з 2017 року. Марків відверто розповів, що для нього було найважчим за часи ув'язнення.

Нацгвардієць зауважив, що перебування у тюрмі – це окремий урок. Про це Віталій Марків сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Марків підкреслив, що у моменти, коли втрачаєш усе і залишаєшся ні з чим, починаєш звертати увагу на ті речі, яких раніше не помічав.

На Майдані я навчився цінувати жертовність, ту волю і наснагу, яку проявляв український народ, попри перешкоди. На сході України, на війні, я навчився цінувати чоловічу дружбу,

– наголосив нацгвардієць.

Він додав, що його побратими не залишили його у в'язниці самого, а писали листи і були готові приїхати, щоб свідчити на суді. Марків зізнався, що це давало йому надію, що він не один. Нацгвардієць пояснив, що, згідно з італійським законодавством, людина вважається невинною до третьої стадії її засудження. Однак насправді це не так.

"Як тільки ти переступаєш поріг в'язниці, то усе – твої права, ким ти був – стає другорядним. І входити у ці рамки для людини дуже важко. Особливо цивільним. Для військового трохи по-іншому, ми звикли до дотримання правил, виконання наказів, дисципліни", – зауважив він.

За словами Марківа, він перебував в одній із найбільших тюрем Ломбардії, там сиділи засудженні за тяжкі злочини. І українського нацгвардійця помістили на поверх з обмеженими правами.