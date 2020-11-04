Твої права стають другорядними, – Марків про те, що було найважчим в ув'язненні
Італійський суд 3 листопада виправдав та звільнив українського нацгвардійця Віталія Марківа. Він перебував у в'язниці Італії з 2017 року. Марків відверто розповів, що для нього було найважчим за часи ув'язнення.
Нацгвардієць зауважив, що перебування у тюрмі – це окремий урок. Про це Віталій Марків сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Марків підкреслив, що у моменти, коли втрачаєш усе і залишаєшся ні з чим, починаєш звертати увагу на ті речі, яких раніше не помічав.
На Майдані я навчився цінувати жертовність, ту волю і наснагу, яку проявляв український народ, попри перешкоди. На сході України, на війні, я навчився цінувати чоловічу дружбу,
– наголосив нацгвардієць.
Він додав, що його побратими не залишили його у в'язниці самого, а писали листи і були готові приїхати, щоб свідчити на суді. Марків зізнався, що це давало йому надію, що він не один. Нацгвардієць пояснив, що, згідно з італійським законодавством, людина вважається невинною до третьої стадії її засудження. Однак насправді це не так.
"Як тільки ти переступаєш поріг в'язниці, то усе – твої права, ким ти був – стає другорядним. І входити у ці рамки для людини дуже важко. Особливо цивільним. Для військового трохи по-іншому, ми звикли до дотримання правил, виконання наказів, дисципліни", – зауважив він.
За словами Марківа, він перебував в одній із найбільших тюрем Ломбардії, там сиділи засудженні за тяжкі злочини. І українського нацгвардійця помістили на поверх з обмеженими правами.
У чому звинувачували Віталія Марківа
- У 2019 році суд в італійському місті Павія засудив до 24 років ув'язнення нацгвардійця Віталія Марківа. Його визнали винним в загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова на Донбасі ще у 2014 році.
- Україна наполягала на непричетності українця до злочину. За інформацією слідства, двоє журналістів загинули в результаті обстрілу російсько-терористичних військ.
- Більшість доказів нібито винуватості Марківа в суді були від російських пропагандистів: телеканалу Russia Today і сайту "Русская весна".
- При цьому прокурори заявили, що не вважають повідомлення RT вирішальними для вироку, однак присяжним було заборонено обговорювати, що саме переконало їх у провині Марківа.
- Згодом, українське слідство знайшло свідків, свідчення яких доводять невинуватість Марківа. Також сторона захисту вимагала включити до матеріалів справи документальний фільм "Не в тому місці. Не в той час", який підтверджує невинуватість військового.
- Врешті під час розгляду апеляції 3 листопада 2020 року Марківа виправдали.
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