Не бачились 3 роки: Марків зустрівся із побратимами та дружиною – щемливі фото, відео
Виправданий нацгвардієць Віталій Марків 4 листопада прибув в Україну. Одразу після прильоту його зустріла дружина та побратими з Нацгвардії.
Марків заявив, що найперше хоче побути з дружиною, адже не бачився з нею понад 3 роки. Про це повідомляє 24 канал.
До теми Нацгвардієць Віталій Марків нарешті повернувся в Україну: відео, фото
Головним моїм планом є нарешті провести час із дружиною. Плани на майбутнє – поки сім'я та родина,
– зазначив Марків.
Марків зустрівся з дружиною, дивіться відео:
Щемливі фото зустрічі Марківа з дружиною та побратимами / Фото Анни Брикової (24 канал)
Після виголошення промови до Марківа підійшли його друзі з Нацгвардії. Вони обійнялись та обмінялись усмішками. Потім усі присутні зробили спільне фото з плакатом Free Markiv.
Зустріч Марківа з побратимами, дивіться відео:
Звільнення Марківа: що відомо
- Раніше Марківа звинувачували нібито у причетності до вбивства на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі. Хоча прямих доказів цього не було.
- У 2019 році в Італії Марківа засудили до 24 років ув'язнення, однак він подав апеляцію.
- Суд 3 листопада зняв всі звинувачення з українського нацгвардійця, а 4 листопада Марків прибув на Батьківщину.
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