Виправданий нацгвардієць Віталій Марків 4 листопада прибув в Україну. Одразу після прильоту його зустріла дружина та побратими з Нацгвардії.

Марків заявив, що найперше хоче побути з дружиною, адже не бачився з нею понад 3 роки. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Нацгвардієць Віталій Марків нарешті повернувся в Україну: відео, фото

Головним моїм планом є нарешті провести час із дружиною. Плани на майбутнє – поки сім'я та родина,

– зазначив Марків.

Марків зустрівся з дружиною, дивіться відео:

Щемливі фото зустрічі Марківа з дружиною та побратимами / Фото Анни Брикової (24 канал)

Після виголошення промови до Марківа підійшли його друзі з Нацгвардії. Вони обійнялись та обмінялись усмішками. Потім усі присутні зробили спільне фото з плакатом Free Markiv.

Зустріч Марківа з побратимами, дивіться відео:

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