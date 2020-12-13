У французькому Марселі влаштували підпільну вечірку, у якій взяли участь щонайменше 500 людей. Проте згодом поліція "накрила" захід.

Організатори свята орендували склад під приводом зберігання товару, повідомляє France Bleu. Проте замість цього вони встановили бар та танцювальний майданчик.

До речі У Франції поліція накрила вечірку: серед 300 гостей були хворі на COVID-19 – відео

Наразі невідомо, скільки заходів встигли провести у приміщенні. Проте на останню вечірку прийшли близько 500 людей.

Правоохоронці прийшли на свято та оштрафували багатьох присутніх. За інформацією поліції, вже почали розслідування. Організаторів підозрюють у тому, що вони піддали ризику життя інших.

Карантин у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон доручив запровадити жорсткий карантин з 30 жовтня на тлі різкого зростання кількості хворих на коронавірус. Проте з 28 листопада обмеження почали поступово послаблювати.

Зверніть увагу! Від початку пандемії у Франції на COVID-19 захворіли понад 2,3 мільйона людей. Одужали близько 176 тисяч, померли – більше 57 тисяч.