В Україні 14 жовтня традиційно відзначають День захисника України. Відтак, попри пандемію коронавірусу, вулицями кількох українських міст проходять марші, присвячені цьому дню.

Вони відбуваються у Києві та Львові. Так, у столиці захід присвятили не лише до Дня захисника, а й до 78-ї річниці створення УПА та Дня козацтва. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також День захисника України 2020: програма заходів

Львів

У Львові відбувся марш та концерт "Дякуємо Захисникам", на якому вшанували всіх загиблих героїв за вільність та незалежність України.

Марш розпочався о 15:00, люди зібралися поблизу пам'ятника Степану Бандері. Далі, колоною із військових, родичів героїв, які загинули на війні, родичів Небесної Сотні та людей, які несуть портрети із загиблими героями вони рушили до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на проспекті Свободи. Саме там розпочався концерт "Дякуємо захисникам".

Також на площі перед Центром Довженка у Львові урочисто підняли Державний прапор. До святкових заходів долучився і мер Львова Андрій Садовий. А вже о 18:00 у Центрі Довженка відбудеться концерт за учaстю гуртів "Зaлізний Хрест", Rareform і Navigator. Хедлaйнером концерту буде гурт "Мері". Концерт транслюватимуть на екран на площі перед Центром.

Урочисте підняття Державного прапору перед Центром Довженка / Фото ЛМР

Київ

До Дня захисника у Києві пройшли церемонії покладання квітів до пам'ятників та місць поховань захисників України. До свята київські освітяни й волонтери передали подарунки військовим, а столичним учням провели національно-патріотичний фестиваль "Патріотичний Non-Stop".

Святкове дійство розпочалося о 10:00 з велопробігу, який стартував з Михайлівської площі. Кінець маршруту – біля державного прапора України біля Національного музею історії України у Другій світовій війні.



У День захисника України центром Києва пройшов велопробіг / Фото Міністерства у справах ветеранів України

А вже о 14:00 усі охочі взяли участь у традиційному Марші УПА "Бій колаборантам!". Захід розпочався урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасові Шевченку, після чого учасники заходу рушили центральними вулицями Києва до Офісу Президента на вулиці Банковій.

Більше про те, як у Києві минув Марш УПА – читайте за посиланням.

Що відомо про День захисника України: