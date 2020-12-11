У Єревані на Марші гідності виникли сутички з поліцією, є затримані: фото, відео
У Вірменії знову неспокійно: у столиці країни, Єревані, активісти вийшли на Марш гідності. Вимога у протестувальників єдина та незмінна: відставка чинного прем’єра Нікола Пашиняна.
Учасники акції рушили до площі Франції. Люди з усіх куточків міста стікаються до центру, щоб паралізувати рух міста, тим самим висунувши ультиматум прем'єру і уряду. Про це інформує Sputnik.
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Нікол зрадник, Вірменія без Нікола,
– скандували активісти і закликали приєднатися до них.
Коли поліція спробувала розблокувати проїжджу частину в районі площі Франції, виникли сутички. Під час них кількох активістів затримали.
Наразі на місці залишаються багато правоохоронців.
Протести у Вірменії 11 грудня / Фото Getty images, Sputnik
У Вірменії вже місяць тривають протести. Їх учасники звинувачують прем’єра країни Нікола Пашиняна в зраді вірменських інтересів в Карабасі. Вони вимагають, аби Пашинян пішов у відставку.
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