У Вірменії знову неспокійно: у столиці країни, Єревані, активісти вийшли на Марш гідності. Вимога у протестувальників єдина та незмінна: відставка чинного прем’єра Нікола Пашиняна.

Учасники акції рушили до площі Франції. Люди з усіх куточків міста стікаються до центру, щоб паралізувати рух міста, тим самим висунувши ультиматум прем'єру і уряду. Про це інформує Sputnik.

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Нікол зрадник, Вірменія без Нікола,

– скандували активісти і закликали приєднатися до них.

Коли поліція спробувала розблокувати проїжджу частину в районі площі Франції, виникли сутички. Під час них кількох активістів затримали.

Наразі на місці залишаються багато правоохоронців.

Протести у Вірменії 11 грудня / Фото Getty images, Sputnik

У Вірменії вже місяць тривають протести. Їх учасники звинувачують прем’єра країни Нікола Пашиняна в зраді вірменських інтересів в Карабасі. Вони вимагають, аби Пашинян пішов у відставку.

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