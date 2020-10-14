У столиці Білорусі місті Мінську на вулиці вийшли сотні матерів. Вони скандували "Свободу нашим дітям!" та закликали зупинити насильство.

Частина жінок стояла уздовж доріг з квітами й біло-червоно-білою символікою. Про це повідомляє "Радыё Свабода".

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Жінки пройшли колоною по проспекту Незалежності. Багато перехожих зустрічали учасників маршу вивіскою "Вікторія", що означає перемогу. Водночас автомобілісти висловлювали свою підтримку.

За маршем спостерігали лише двоє міліціонерів у формі з гучномовцем. Однак попереджень не було. Загалом акція минула мирно і затримань не було.

Марш матерів у Мінську / Фото "Радыё Свабода"

Зверніть увагу! За інформацією правозахисників, за час протестів силовики затримали понад 15 тисяч людей. Також під арештом перебувають багато лідерів опозиції й критики Лукашенко.

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