"Свободу нашим дітям": у Мінську завершився Марш матерів – зворушливі фото
У столиці Білорусі місті Мінську на вулиці вийшли сотні матерів. Вони скандували "Свободу нашим дітям!" та закликали зупинити насильство.
Частина жінок стояла уздовж доріг з квітами й біло-червоно-білою символікою. Про це повідомляє "Радыё Свабода".
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Жінки пройшли колоною по проспекту Незалежності. Багато перехожих зустрічали учасників маршу вивіскою "Вікторія", що означає перемогу. Водночас автомобілісти висловлювали свою підтримку.
За маршем спостерігали лише двоє міліціонерів у формі з гучномовцем. Однак попереджень не було. Загалом акція минула мирно і затримань не було.
Марш матерів у Мінську / Фото "Радыё Свабода"
Яка зараз ситуація у Білорусі: головне
- Протести у Білорусі почалися ще 9 серпня і стали відповіддю на фальсифікацію президентських виборів. Вже з перших днів силовики ОМОНу вдалися до жорстких затримань мітингувальників.
- Попри обурення білорусів та невизнання виборів світовою спільнотою, Лукашенко влаштував собі таємну інавгурацію та став самопроголошеним президентом.
- Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.
- Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.