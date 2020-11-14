У Вашингтоні 14 листопада почався масшабний мітинг на підтримку Дональда Трампа. Прибічники американського політика вимагають перерахунку голосів на виборах.

Учасники маршу заявляють, що "підтримують Трампа, країну та вільні вибори", про це повідомляє The Guardian.

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Акція протесту отримала назву "Марш мільйонів MAGA". Абревіатура розшифровується як "Make America Great Again". Це гасло Трамп використовував, зокрема, у попередній президентській кампанії.

Масштабна хода розпочалася біля Національного монумента Джорджу Вашингтону. Її учасники тримають у руках прапори США, плакати з ім'ям Трампа та гаслами "Ще 4 роки".



Марш на підтримку Трампа у Вашингтоні / Фото AP

Зауважимо, що мітинг організовує ультраправе угруповання Proud Boys. Проте приєднуються до нього не лише радикали, а й звичайні американці, які приїжджають з різних регіонів США.

Thousands of Trump supporters rallying at Freedom Plaza for the #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/FF1CHW67xN — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) November 14, 2020

NOON ET – The MAGA March has filled 1 city block. Between 14th and 13th Streets, NW. The road you see in the middle is 13 1/2 Street.#MillionMAGAMarch @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/gWuwOO2fnS — Mike Valerio (@MikevWUSA) November 14, 2020

Повз демонстрантів проїхав кортеж Трампа. Чинний президент США прямував до поля для гольфу на півночі Вірджинії. ЗМІ повідомляють, що він обрав такий маршрут навмисно.

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