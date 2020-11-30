У Мінську 30 листопада триває Марш мудрості. У протестній акції беруть участь пенсіонери. Захід відбувається під пильним спостереженням силовиків.

Вони перекрили рух тротуаром в різних точках, щоб перешкодити акції. Тоді колона рушила в обхід. Про це пише TUT.by.

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Частині учасників Маршу пенсіонерів вдалося обійти силовиків, але потім люди в балаклавах розвернули її у зворотний бік.

Біля будівлі КДБ кількох учасників маршу схопили люди в зеленій формі і затягли в мікроавтобус.

Зверніть увагу! Пенсіонери в Мінську багато тижнів поспіль проводять антиурядові акції протесту під назвою "Марш мудрості".

Під час Маршу мудрості пенсіонери тримали у руках плакати із написами, адресованими самопроголошеному президенту Лукашенку.

Марш мудрості у Мінську / Фото TUT.by

Вони також скандували: "За що вбили Рому?" Йдеться про активіста Романа Бондаренка, якого до смерті побили невідомі у Мінську.

Марш мудрості у Мінську: відео

Під час Маршу мудрості силовики розпилили невідомий спрей: відео

Зауважимо, що 29 листопада у Мінську пройшов Марш сусідів. Під час нього силовики затримали 416 осіб, декого особливо жорстоко лупцювали кийками. Також ОМОНівці застосовували сльозогінний газ та інші спецзасоби.

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