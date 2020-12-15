У Білорусі 14 грудня на "Марші пенсіонерів" силовики затримали понад сотню учасників акції. Декілька з них провели ніч у ізоляторах за звинуваченнями у несанкціонованому мітингу.

Більшість затриманих звільнили після складання адмінпротоколів. Про це повідомила білоруська служба "Радіо Свобода". До теми У Мінську на марш зібрались пенсіонери: силовики затримали всіх ще до початку Куди відвезли пенсіонерів: у суд в'язниці на Акрестіна;

у Кастричницький районний відділок поліції Мінська;

в ізолятори для порушників на Акрестіна. Що відомо про марш літніх людей 14 грудня пенсіонери у Мінську вийшли на марш. Через це у центрі столиці перекрили рух транспорту.

Протестувальники вимагали відставки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та кричали "Йди", "Хай живе Білорусь".

На площі біля ялинки пенсіонерів оточили силовики. Неподалік чатували автобуси без номерів. За даними очевидців, у них сиділи ОМОНівці.

Згодом силовики почали затримувати пенсіонерів та розвозити їх по відділках. Зверніть увагу! Вже понад 4 місяці білоруси вимагають відставки самопроголошеного президента. У столиці відбуваються регулярні акції протестів. Втім силовики продовжують затримувати демонстрантів. Детальніше про ситуацію у Білорусі – Вже понад 4 місяці білоруси вимагають відставки самопроголошеного президента. У столиці відбуваються регулярні акції протестів. Втім силовики продовжують затримувати демонстрантів. Детальніше про ситуацію у Білорусі – читайте тут