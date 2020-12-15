"Марш пенсіонерів" у Білорусі: кілька затриманих провели ніч у ізоляторах
У Білорусі 14 грудня на "Марші пенсіонерів" силовики затримали понад сотню учасників акції. Декілька з них провели ніч у ізоляторах за звинуваченнями у несанкціонованому мітингу.
Більшість затриманих звільнили після складання адмінпротоколів. Про це повідомила білоруська служба "Радіо Свобода".
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Куди відвезли пенсіонерів:
- у суд в'язниці на Акрестіна;
- у Кастричницький районний відділок поліції Мінська;
- в ізолятори для порушників на Акрестіна.
Що відомо про марш літніх людей
- 14 грудня пенсіонери у Мінську вийшли на марш. Через це у центрі столиці перекрили рух транспорту.
- Протестувальники вимагали відставки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та кричали "Йди", "Хай живе Білорусь".
- На площі біля ялинки пенсіонерів оточили силовики. Неподалік чатували автобуси без номерів. За даними очевидців, у них сиділи ОМОНівці.
- Згодом силовики почали затримувати пенсіонерів та розвозити їх по відділках.
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