На вулиці білоруської столиці 12 жовтня вийшли майже тисяча пенсіонерів. У такий спосіб вони висловили протест проти режиму Лукашенка. Зауважимо, що бабусі та дідусі не лише годували мітингувальників домашніми пиріжками, але й змогли відбити у силовиків кількох журналістів.

Протест пенсіонерів у Мінську: як це було

Масштабний Марш пенсіонерів відбувся 12 жовтня у Мінську. Усі охочі долучитися до маршу збиралися на площі Незалежності перед Червоним костелом. Про це повідомляє TUT.BY.

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Після цього учасники Маршу пенсіонерів рушили проспектом Незалежності до Жовтневої площі. Вони співали "Священну війну" та скандували гасло "Верым, можам, пераможам".

За даними видання, кількість пенсіонерів наблизилася до 1 000. У руках вони тримали квіти, плакати й біло-червоно-білі прапори.

Пенсіонери закидали квітами ОМОНівців і навіть відбили у силовиків щонайменше двох журналістів. Також учасниці протесту принесли пиріжки, щоб підтримати студентів.

Марш пенсіонерів у Мінську 12 жовтня / Фото TUT.BY, "Наша Ніва"

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