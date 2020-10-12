На вулиці Мінська вийшли пенсіонери: вони годували людей пиріжками та заважали ОМОНу
На вулиці білоруської столиці 12 жовтня вийшли майже тисяча пенсіонерів. У такий спосіб вони висловили протест проти режиму Лукашенка. Зауважимо, що бабусі та дідусі не лише годували мітингувальників домашніми пиріжками, але й змогли відбити у силовиків кількох журналістів.
Протест пенсіонерів у Мінську: як це було
Масштабний Марш пенсіонерів відбувся 12 жовтня у Мінську. Усі охочі долучитися до маршу збиралися на площі Незалежності перед Червоним костелом. Про це повідомляє TUT.BY.
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Після цього учасники Маршу пенсіонерів рушили проспектом Незалежності до Жовтневої площі. Вони співали "Священну війну" та скандували гасло "Верым, можам, пераможам".
За даними видання, кількість пенсіонерів наблизилася до 1 000. У руках вони тримали квіти, плакати й біло-червоно-білі прапори.
Пенсіонери закидали квітами ОМОНівців і навіть відбили у силовиків щонайменше двох журналістів. Також учасниці протесту принесли пиріжки, щоб підтримати студентів.
Марш пенсіонерів у Мінську 12 жовтня / Фото TUT.BY, "Наша Ніва"
Жорстоке придушення протестів у Білорусі: головне
- Протести у Білорусі почалися ще 9 серпня і стали відповіддю на фальсифікацію президентських виборів. Вже з перших днів силовики ОМОНу вдалися до жорстких затримань мітингувальників.
- Попри обурення білорусів та невизнання виборів світовою спільнотою, Лукашенко влаштував собі таємну інавгурацію та став самопроголошеним президентом.
- Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, затримали вже понад 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.
- Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
- 5 жовтня у Мінську також пройшов Марш пенсіонерів.