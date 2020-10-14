До теми День захисника: як змінилась українська армія

Організовували акцію Нацкорпус, "Свобода" та "Правий сектор". Долучились і низка ветеранських та патріотичних організацій.

О 14:00 учасники акції почали збиратись біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Саме тут і сформували колони для ходи.



Дивіться фото з "Маршу УПА" / Фото Олега Климчука, 24 канал:





Дивіться пряму трансляцію з акції:

Який маршрут обрали учасники акції

Марш пройде бульваром Шевченка, Хрещатиком та Майданом Незалежності. Саме тут хвилиною мовчання вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні, полеглих на Донбасі воїнів, а також всіх українців, що віддали життя за Україну.

Згодом учасники акції планують дійти до Офісу Президента, де хочуть висунути свої вимоги чинній владі.