Марш УПА розпочався у Києві: фото, відео з акції
В Україні 14 жовтня відзначають День захисника. З нагоди свята у Києві проводять "Марш УПА". Учасниками заходу стали не лише представники політичних сил, а й ветеранські та громадські організації.
Марш стартував у парку Шевченка
Захід приурочили не лише до Дня захисника, а до 78-ї річниці створення УПА та Дня козацтва. Про це інформує 24 канал.
До теми День захисника: як змінилась українська армія
Організовували акцію Нацкорпус, "Свобода" та "Правий сектор". Долучились і низка ветеранських та патріотичних організацій.
О 14:00 учасники акції почали збиратись біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Саме тут і сформували колони для ходи.
Дивіться фото з "Маршу УПА" / Фото Олега Климчука, 24 канал:
Дивіться пряму трансляцію з акції:
Який маршрут обрали учасники акції
Марш пройде бульваром Шевченка, Хрещатиком та Майданом Незалежності. Саме тут хвилиною мовчання вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні, полеглих на Донбасі воїнів, а також всіх українців, що віддали життя за Україну.
Згодом учасники акції планують дійти до Офісу Президента, де хочуть висунути свої вимоги чинній владі.
Що відомо про День захисника України?14 жовтня в Україні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Водночас – і День козацтва. Також традиційно відзначається і день створення Української повстанської армії.
З 2015 року 14 жовтня встановили державне свято – День захисника України.Відповідний наказ видав тодішній президент Петро Порошенко у 2014 році.
День захисника Вітчизни, який ще з радянських часів відзначали 23 лютого, скасували.