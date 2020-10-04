У Білорусі 4 жовтня десятки тисяч людей вийшли на "Марш звільнення політв'язнів". На мітингувальників вже традиційно чекали сотні спецпризначенців з автозаками та водометами. За попередніми підрахунками, на акціях затримали близько десятка медійників.

Загалом затриманих – кілька десятків

Журналістів силовики хапали не лише у столиці Білорусі, а й в інших містах – Бресті, Бобруйську, Вітебську, Гродно та Гомелі. Про це інформує "Радіо Свобода".

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Кого затримали:

Мінськ: кореспондента Onliner.by Олександра Владику, журналістку "Радіо Свобода" Дар'ю Сапранецьку.

кореспондента Onliner.by Олександра Владику, журналістку "Радіо Свобода" Дар'ю Сапранецьку. Брест: головного редактора видання "Бинокль" Ксенію Петрович.

головного редактора видання "Бинокль" Ксенію Петрович. Бобруйськ: 4 журналістів, з яких вони ЗМІ – невідомо.

4 журналістів, з яких вони ЗМІ – невідомо. Гродно: журналістку TUT.by Ольгу Камягіну та "Народної Волі" – Катерину Гордєєву, блогера Андрія Ірха.

журналістку TUT.by Ольгу Камягіну та "Народної Волі" – Катерину Гордєєву, блогера Андрія Ірха. Гомель: кореспондентку "Сильных новостей" Надію Пужинську.

Зазначимо, що список затриманих постійно оновлює правозахисний центр "Весна". Станом на вечір 4 жовтня у ньому вже 54 людини.

Що відомо про "Марш звільнення політв'язнів"

У неділю, 4 жовтня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою звільнити затриманих за виявлення своєї політичної позиції.

Ще зранку військову техніку зігнали у центр Мінська. Одразу після старту акцій, людей почали затримувати. Проти демонстрантів застосовували водомети. Незважаючи на це, люди прямували до Стели, а також слідчих ізоляторів, де утримують незгідних з правлінням Лукашенка.